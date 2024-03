Competenze mainframe incoraggiate dall’IBM Mainframe Skills Council

Crescono del 91% le offerte di lavoro per profili in possesso di competenze mainframe e, per sostenere l’apprendimento e lo sviluppo di queste skills, IBM ha annunciato il Mainframe Skills Council durante l’evento SHARE, un servizio volto a fornire un forum in cui le organizzazioni globali possano promuovere una forza lavoro qualificata, diversificata e sostenibile per la piattaforma mainframe. Oltre a IBM, il Council include organizzazioni che comprendono clienti, partner, università, gruppi di utenti, organizzazioni no profit e open communities che collaboreranno per integrare soluzioni di sviluppo delle competenze mainframe. Tra i primi membri del Council si annoverano Academic Mainframe Consortium, Albany State University, Broadcom, DNB Bank, HOGENT, M&T Bank, Northern Illinois University, Rocket Software, SHARE e 21CS.

“In qualità di SHARE Premier Education and Technology Platform Provider nel 2024, IBM è ben posizionata per affrontare le sfide di oggi in termini di competenze tecnologiche, un problema che ogni organizzazione deve considerare man mano che si presentano le innovazioni”, ha dichiarato Meredith Stowell, Vice President, IBM Z Ecosystem. “La comunità mainframe ha lavorato per colmare il divario generazionale di competenze e abbiamo riscontrato progressi sostanziali. Il Mainframe Skills Council rappresenta un’opportunità unica per proseguire l’evoluzione e stimolare la comunità per condividere le esperienze e per promuovere soluzioni di sviluppo delle competenze mainframe di valore che possono crescere con la piattaforma”.

Una nuova ricerca conferma l’impegno del settore per aumentare le competenze in ambito mainframe

Mentre le aziende di oggi si adattano ai cambiamenti nel mercato e ai nuovi progressi in ambito tecnologico, le competenze rappresentano una parte fondamentale del successo per ogni organizzazione. Secondo il sondaggio IBM Transformation Index: State of Cloud survey, il 56% delle aziende intervistate ha adottato un modello operativo di cloud ibrido. IBM Z, parte integrante degli ambienti cloud ibridi di molti clienti, fornisce una piattaforma IT estremamente affidabile, resiliente e agile per favorire le trasformazioni digitali degli stessi. Le competenze mainframe saranno particolarmente importanti per il successo di molte aziende che utilizzano l’AI, modernizzano le applicazioni e si concentrano sulla trasformazione digitale.

Una nuova ricerca di The Futurum Group, “2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts”, commissionata da IBM, Broadcom e 21CS, mostra la continua richiesta di talenti in ambito mainframe e i progressi compiuti nella crescita dei professionisti mainframe grazie alla collaborazione della comunità per la creazione di competenze mainframe.

L’indagine ha evidenziato un divario generazionale nella formazione mainframe con un afflusso di talenti a inizio carriera, richiamando al contempo l’attenzione sulla domanda esistente di professionisti mainframe esperti, con il 79% degli intervistati che sta assumendo per coprire posizioni mainframe intermedie e il 51% che sta assumendo per delle posizioni entry-level. Di fatto, nel 2023, il 32% di coloro che hanno risposto all’indagine globale ha assunto da 11 a 20 figure legate al mainframe e il 35% ha assunto più di 20 profili con competenze mainframe. Inoltre, il 91% dei datori di lavoro intervistati ha dichiarato di avere intenzione di assumere professionisti per nuove posizioni legate al mainframe nei prossimi 1-2 anni, investendo e facendo crescere i propri team IT mainframe.

I risultati dell’indagine sottolineano anche le maggiori opportunità per chi cerca lavoro in ambito mainframe di apprendere e accrescere le proprie competenze a prescindere dal livello di carriera in cui si trova: il 75% dei dirigenti universitari intervistati ha indicato che la propria istituzione offre corsi agli studenti dedicati all’apprendimento delle competenze mainframe e l’83% degli studenti intervistati ha indicato che sta acquisendo le competenze mainframe attraverso la propria università.

Le aziende sfruttano anche le risorse offerte dalla community disponibili sul mercato per trovare, formare e sviluppare esperti mainframe. Il 60% delle imprese intervistate ha dichiarato di affidarsi a strategie di assunzione o reclutamento non tradizionali, ad esempio collaborando con i fornitori del settore per programmi di bootcamp, formazione o apprendistato. Inoltre, coloro che investono risorse nella piattaforma hanno dichiarato di avere meno problemi a reperire le competenze: il 71% delle aziende che investono almeno 10 milioni di dollari per il proprio ambiente mainframe ha dichiarato di aver raggiunto in modo sufficiente o completo i propri obiettivi di assunzione per i ruoli di mainframe system administrator nel 2023.

Per incoraggiare la crescita del settore e migliorare l’accesso alle competenze mainframe, IBM e molti altri fornitori del settore stanno collaborando con università, datori di lavoro in ambito mainframe, piattaforme di apprendimento online, esperti di training e community per offrire ulteriori opportunità di formazione per aiutare i clienti a supportare la loro piattaforma mainframe con una vivace comunità tecnica.

Mainframe Skills Council: ispirare, assumere, formare e far crescere i professionisti in ambito mainframe

“C’è una domanda significativa e crescente di training, apprendistato e opportunità di networking nel settore tecnologico”, afferma Kate Holterhoff, analista senior di RedMonk specializzata nell’upskilling di esperti informatici e sviluppatori. “Mainframe Skills Council di IBM amplia la gamma di opzioni per coloro che desiderano riqualificarsi e intraprendere una carriera come professionisti del mainframe”.

Oltre all’offerta di IBM di formazione sulle competenze mainframe, badge digitali certificati dal settore, supporto alla comunità accademica e programmi di percorsi non tradizionali, anche la più ampia comunità globale IBM Z di università, clienti, gruppi di utenti e partner fornisce soluzioni e insight sulle competenze mainframe. Mainframe Skills Council riunisce le organizzazioni per condividere le esperienze e integrare in modo collaborativo le soluzioni con l’obiettivo di costruire un bacino di esperti globale per la piattaforma mainframe. Il Council comprenderà gruppi di lavoro incentrati sulla consapevolezza delle carriere, sulle competenze, sui percorsi di apprendimento e sullo sviluppo professionale. Gli obiettivi del Council comprendono:

Mostrare un vivace bacino di esperti mainframe

Allinearsi su framework comuni di settore per le competenze

Condividere idee e pratiche per migliorare lo sviluppo professionale

Condividere strumenti di apprendimento, formazione e risorse correlate per ottimizzare l’esperienza complessiva della carriera mainframe per i professionisti e i dirigenti

Aumentare l’adozione di iniziative e pratiche di competenze comprovate

“Avevamo un problema di business legato alla mancanza di professionisti mainframe”, ha dichiarato Gary Fusco, Engineering Director di M&T Bank. “Abbiamo collaborato con IBM e Franklin Apprenticeships per sviluppare un programma di formazione sulle competenze mainframe presso M&T. Dopo circa sei mesi di programma, i nostri apprendisti erano in grado di codificare su COBOL e di installare nuovi prodotti sulla piattaforma IBM Z”.

IBM Z: programmi e risorse per le competenze mainframe

IBM presenta IBM Z Mainframe Skills Depot, una piattaforma completa per accedere alla formazione sulle competenze mainframe.

Gli studenti possono scegliere tra percorsi specializzati per ruoli quali System Administrator, Application Developer o Modernization Architect e accedere a oltre mille ore di apprendimento pratico autogestito e gratuito per ottenere badge digitali riconosciuti dal settore.

IBM offre ulteriori programmi e risorse non tradizionali per lo sviluppo delle competenze, tra cui il programma IBM Z Global Skills Accelerator and Apprenticeship. Con oltre 300 ore di apprendimento, attività di coaching, formazione sul lavoro e mentorship, questo programma ha permesso a 83 imprese di formare oltre 440 mainframe system administrators e sviluppatori di applicazioni in 13 Paesi. Inoltre, il programma IBM Z Student Ambassador offre opportunità di leadership agli studenti e supporta i club studenteschi mainframe nei campus di oltre 95 università in tutto il mondo.

Per mettere in contatto i professionisti del mainframe con imprese e organizzazioni, IBM sponsorizza in tutto il mondo le IBM Z Virtual Career Fairs per far incontrare i clienti, i partner e professionisti in ambito mainframe. Per partecipare come candidato o organizzazione, accedere al seguente link.