Cyber Insurance e One Identity Solution

E’ ormai assodato che Investire in CyberSecurity permette di minimizzare i rischi per un futuro. Perché qualsiasi azienda, indipendentemente dal settore in cui opera, subisce continui attacchi informatici. Il mercato, però, è costellato dagli attori più svariati e da decine di proposte che rendono difficile compire le scelte corrette per investire adeguatamente nella sicurezza informatica della propria azienda. Ma anche per proteggersi adottando un’adeguata strategia di Cyber Insurance.

Una risposta concreta arriva dal webinar “Cyber Insurance & One Identity solution: investire oggi per minimizzare il rischio futuro”, promosso da Reti.it e da One Identity, per approfondire le dinamiche della cyber insurance e delle strategie per prevenire gli attacchi minimizzando i rischi e i danni.

One Identity, infatti, offre la risposta strategica per potenziare la propria sicurezza informatica e mitigare i rischi grazie alle soluzioni di Identity Governance & Administration (IGA) e Privileged Access Management (PAM).

Capire la Cyber Insurance

L’appuntamento, in programma martedì 19 marzo alle 12.00, è completamente gratuito, previa iscrizione, è risponderà a queste domande:

I miei sistemi sono a prova di hacker?

Come posso migliorarli aumentando il livello di affidabilità?

Le soluzioni PAM e IGA sono un investimento “sicuro”?

Qual è il ruolo delle polizze assicurative?

Nel corso del webinar, inoltre, verranno approfonditi i trend della cybersecurity e delle assicurazioni cyber. Gli esperti di Reti.it e One Identity, inoltre, spiegheranno come potenziare la propria sicurezza informatica e come gestire gli investimenti in cybersecurity, mettendo a confronto i pregi ed i limiti delle differenti strategie oggi applicabili ai singoli settori, anche in funzione delle dimensioni e del rischio di ogni azienda.

Clicca qui per partecipare al webinar “Cyber Insurance & One Identity solution: investire oggi per minimizzare il rischio futuro” del 19 marzo.