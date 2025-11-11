Close Menu
    Cybersecurity, tra nuove minacce e intelligenza artificiale: la visione di GCI System Integrator

    By Updated:1 Min Read

    Edgardo Lenza, Senior System Engineer di GCI System Integrator, racconta come l’azienda supporta imprese e organizzazioni nel costruire infrastrutture sicure e resilienti, anche grazie alla collaborazione con Fortinet

    La cybersecurity è oggi una delle principali sfide per le aziende di ogni settore e dimensione. Gli attacchi diventano sempre più sofisticati e le superfici d’esposizione si ampliano con la digitalizzazione e il cloud. In questo scenario complesso, la capacità di prevenire, rilevare e rispondere rapidamente alle minacce è fondamentale.

    Di questo e altro abbiamo parlato con Edgardo Lenza, Senior System Engineer di GCI System Integrator, system integrator italiano che supporta imprese e organizzazioni nella costruzione di infrastrutture IT sicure, resilienti e integrate.

    Nel corso dell’intervista, analizzeremo l’evoluzione del panorama delle minacce, il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale — risorsa preziosa ma anche potenziale rischio — e l’importanza delle partnership strategiche.

    Tra queste, spicca la collaborazione con Fortinet, che consente a GCI System Integrator di offrire soluzioni avanzate e complete per la protezione degli ambienti IT e cloud.

    Un’occasione per approfondire come la tecnologia e l’esperienza possano convergere per garantire sicurezza e continuità operativa in un mondo sempre più connesso.

    Scopri di più in questa videointervista sulla cybersecurity a Edgardo Lenza, Senior System Engineer di GCI System Integrator!

