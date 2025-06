Dai dati al valore, ecco la sfida digitale delle PMI

La digitalizzazione delle PMI è un processo in corso ma non può e non deve limitarsi alla semplice adozione di strumenti tecnologici. La digitalizzazione richiede una profonda riorganizzazione dei processi, delle competenze e della cultura aziendale.

Ne è convinto Michele Bertazzi, Manager of Consulting, Professional Services and Delivery di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che da anni affianca le PMI nel loro percorso di innovazione. “La digitalizzazione non è una moda – afferma – ma un investimento strategico, che va affrontato con razionalità, visione e attenzione al ritorno sull’investimento”.

Il primo fondamentale passo, secondo Bertazzi, è la consapevolezza del valore dei dati. La digitalizzazione produce una mole enorme di informazioni che, se analizzate correttamente, diventano la vera leva per migliorare la produttività ma anche l’efficienza e la capacità decisionale. È qui che entra in gioco la Business Intelligence, componente centrale della trasformazione digitale anche per le imprese più piccole.

“Il dato è la parola magica.” – sottolinea – “Un ERP moderno come Arca Evolution di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia genera dati che, grazie a strumenti come Power BI, diventano comprensibili e utilizzabili. L’analisi permette di risolvere criticità, ottimizzare processi e definire strategie basate su evidenze reali”.

La vera rivoluzione di Arca Evolution, infatti, è il suo passaggio da semplice gestionale a piattaforma integrata di analisi e supporto decisionale. Con la collaborazione di Microsoft, Wolters Kluwer ha integrato Power BI direttamente nell’ERP, offrendo dashboard personalizzabili, accessibili e comprensibili anche senza competenze tecniche avanzate.

Ma ogni impresa è diversa, e la personalizzazione diventa il tratto distintivo. “La standardizzazione è solo il punto di partenza” – spiega Bertazzi –. “La crescita arriva quando la Business Intelligence si adatta al profilo produttivo e commerciale specifico dell’azienda. È in quel momento che la tecnologia smette di essere solo uno strumento e diventa un vero acceleratore di sviluppo”.

Un altro aspetto essenziale è la formazione.

Per far sì che le soluzioni digitali abbiano un impatto reale, servono competenze. Per questo Wolters Kluwer investe nella formazione continua, sia per i propri consulenti che per i clienti. “Non ci limitiamo a fornire strumenti” – aggiunge Bertazzi – “Accompagniamo le imprese nella transizione digitale con servizi di consulenza mirati, supporto tecnico e percorsi formativi calibrati sulle esigenze specifiche”.

La capacità di Arca Evolution di adattarsi a contesti produttivi molto diversi è ampiamente dimostrata.

Dalle piccole realtà artigianali alle medie imprese industriali, la soluzione si dimostra flessibile e scalabile, in grado di rispondere a bisogni complessi con semplicità ed efficacia.

In futuro l’integrazione con Power BI si farà sempre più profonda, mentre all’orizzonte si profila anche l’inserimento di tecnologie legate all’intelligenza artificiale. “Vogliamo costruire una piattaforma che cresca insieme alle PMI.” – conclude Bertazzi – “La nostra roadmap è chiara: offrire strumenti potenti, flessibili e personalizzabili, supportati da un team competente e costantemente aggiornato”.

La rivoluzione digitale delle PMI italiane è in corso e il cambiamento non va subito ma guidato con soluzioni come Arca Evolution.