Data Center AI-Ready: la giusta tecnologia “from grid to chip, from chip to chiller”

L’intelligenza artificiale è una rivoluzione tecnologica che sta cambiando il modo di elaborare e gestire i dati nella vita quotidiana, e di conseguenza anche i parametri progettuali tradizionali delle architetture fisiche IT preposte all’Al.

Al centro della nuova transizione digitale il Data Center è chiamato quindi a rispondere a nuove sfide computazionali che impattano sulla gestione del flusso di potenza e di calore, imponendo un ripensamento totale di alcuni elementi fondamentali:

Configurazione rack: i carichi di lavoro AI richiedono una pianificazione attenta dello spazio per la necessità di design più compatti ed efficienti, con una maggiore attenzione all’ottimizzazione della densità del rack e del flusso d’aria per migliorare le prestazioni complessive.

Architettura Cooling: superati i 50 kW il raffreddamento ad aria non è più idoneo e deve lasciare spazio al più performante liquid cooling.

Tecnologie di ottimizzazione dell’alimentazione: alta efficienza, massima scalabilità, minimo ingombro diventano fondamentali per supportare la transizione all’AI.

Schneider Electric supporta una transizione AI efficiente, scalabile e sostenibile

In questo contesto, Schneider Electric offre un portfolio completo di soluzioni e di servizi end-to-end che va a coprire le esigenze sia del flusso di potenza, dalla rete al chip, che del flusso di calore, dal chip al chiller governate includendo anche software di monitoraggio e di gestione e tutti i servizi per l’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni.

Al centro l’impegno di Schneider Electric nel disaccoppiare la crescita del data center dai consumi energetici rimanendo in linea con gli obiettivi di sostenibilità, un impegno costante perseguito attraverso tecnologie ad alta efficienza energetica, frutto dell’investimento in ricerca e sviluppo pari al 5% del fatturato annuo, che ha portato l’azienda ad essere riconosciuta per la seconda volta da Corporate Knights come la più sostenibile a livello globale.

Guardando più in concreto all’offerta Schneider Electric, è importante sottolineare come la sua competenza nella gestione dell’energia si rifletta in una offerta completa: dalla cabina di trasformazione di media tensione fino al white space, passando per gli armadi di bassa tensione e i condotti sbarre.

Come abbiamo visto i carichi di lavoro AI richiedono dei rack ad alta densità per questo sono stati realizzati appositi NetShelter, che offrono valori di carico più elevati, funzioni migliorate per il flusso d’aria e una maggiore sicurezza per la protezione delle apparecchiature informatiche AI, e PDU intelligenti per la gestione dei carichi variabili.

Elevata potenza nel minimo ingombro, fino a 1250kVA per un ingombro di soli 1,2 metri quadrati, è garantita da Galaxy VXL, l’UPS scalabile ed altamente efficiente, ridondante, con design modulare e scalabile, per gestire al meglio la crescita di potenza. Grazie alla tecnologia brevettata Live Swap, è possibile di sostituire i moduli in sicurezza – protezione certificata contro l’arco elettrico (Arc Flash) – senza necessità di fermi macchina, mentre la modalità eConversion GVXL permette di raggiungere un rendimento del 99% conforme alla normativa di Classe 1.

Tutto questo ha un vantaggio immediato: ottenere un UPS risparmio importante sul Total Cost of Ownership, particolarmente visibili nel caso dell’AI dove le esigenze di carico sono più elevate.

Con l’aumento del carico un elemento fondamentale diventa l’adozione di nuove tecnologie di raffreddamento: liquid cooling. La tradizionale tecnologia ad aria utilizzata fino ad oggi, non è più pensabile oltre i 50 kilowatt per rack. Schneider Electric ha recentemente rafforzato la sua offerta cooling con l’acquisizione di Motivair.

Per andare incontro alle esigenze di transizione all’AI in contesti non nativi Data Center, privi di spazi dedicati, Schneider Electric offre anche soluzioni Data Center modulari, già pre-ingegnerizzate e pre-assemblate all’interno di container per una implementazione più veloce, fino al 30% più rapida rispetto ai Data Center tradizionali.

Schneider Electric grazie alla collaborazione con key player del settore, come NVIDIA risponde alla crescente domanda di infrastrutture sostenibili e pronte per l’AI, portando avanti iniziative di ricerca e sviluppo (R&S) per sistemi di alimentazione, raffreddamento, controllo e rack ad alta densità, al fine di abilitare la prossima generazione di fabbriche di intelligenza artificiale in Europa e oltre.

SCOPRI DI PIU’ SULL’OFFERTA SCHNEIDER ELECTRIC!