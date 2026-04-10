Data4: nuovo data center a Varsavia e 600 milioni di investimenti entro il 2030

Data4, attivo nel settore dei data center, ha inaugurato il secondo data center del suo campus in fase di espansione a Jawczyce, nel comune di Ożarów Mazowiecki, vicino a Varsavia. La nuova struttura mette a disposizione 10 MW di capacità elettrica e rappresenta il next step del piano di espansione dell’azienda in Polonia.

Data4 continua a rafforzare la propria presenza in Polonia. Nel 2023 l’azienda ha inaugurato il primo edificio del campus di Jawczyce e l’apertura della seconda struttura segna la fase successiva di questo investimento. A oggi Data4 ha già investito quasi 200 milioni di euro in Polonia e prevede di triplicare questa cifra entro il 2030, raggiungendo circa 600 milioni di euro. L’espansione del campus comporterà una collaborazione continua con fornitori polacchi e partner locali, oltre alla creazione di nuovi posti di lavoro. A lungo termine, l’investimento dovrebbe generare circa 400 posti di lavoro, diretti e indiretti.

Infrastruttura digitale e importanza per il territorio

La domanda di capacità di calcolo continua a crescere, parallelamente al rapido sviluppo dei servizi cloud e dell’intelligenza artificiale. Secondo analisi interne, la capacità dei data center in Polonia dovrebbe passare dagli attuali ~300 MW a ~500 MW entro il 2030, con oltre la metà di questa capacità – circa 300 MW – destinata a supportare carichi di lavoro legati all’AI. In questo contesto, il ritmo degli investimenti infrastrutturali e l’accesso alla capacità di calcolo stanno diventando fattori chiave per la competitività economica.

Il campus Data4 di Jawczyce è in fase di sviluppo su un’area di 4 ettari. Una volta completato, il campus avrà una capacità totale fino a 60 MW e circa 50.000 m² di superficie lorda, inclusi circa 15.000 m² di spazio IT netto. L’edificio appena inaugurato rappresenta il passo successivo nello sviluppo dell’infrastruttura digitale in Polonia.

L’espansione del campus di Jawczyce dimostra chiaramente che la Polonia resta uno dei mercati chiave di Data4 in Europa. Stiamo sviluppando infrastrutture in modo graduale e pianificato, combinando elevati standard tecnici con un approccio ambientale responsabile e una stretta collaborazione con la comunità locale del comune di Ożarów Mazowiecki. Oggi un’infrastruttura digitale affidabile è un prerequisito per la crescita continua dell’economia digitale – ha dichiarato Adam Ponichtera, Country Managing Director Poland di Data4.

L’apertura di un nuovo edificio nel nostro campus in Polonia è strategicamente molto importante per noi. Con il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei servizi cloud, l’infrastruttura digitale sta diventando una delle basi della competitività economica europea. Per questo continuiamo ad ampliare la rete di campus Data4 in tutta Europa, per rispondere alla crescente domanda di capacità di calcolo – ha dichiarato Olivier Micheli, Presidente e CEO di Data4.

“La Polonia è già leader nell’Europa Centrale e Orientale, rappresentando oltre un terzo della capacità dei data center della regione. Vogliamo continuare a rafforzare attivamente la competitività e la sovranità tecnologica della Polonia e dell’Europa. In un mondo in cui i dati e la potenza di calcolo stanno diventando risorse fondamentali, le infrastrutture digitali sostengono sia l’economia che la sicurezza nazionale. Investimenti come quello di Jawczyce offrono alle aziende polacche l’opportunità di adottare soluzioni moderne e colmare il divario digitale”, sottolinea Andrzej Domański, Ministro delle Finanze e dell’Economia.

Uno sviluppo che unisce performance tecnologiche e sostenibilità

Questo nuovo data center ha ottenuto la certificazione BREEAM “Excellent”, uno dei sistemi di valutazione ambientale degli edifici più riconosciuti al mondo. BREEAM valuta, tra gli altri aspetti, l’efficienza energetica, la gestione dell’acqua, la scelta dei materiali, le emissioni e l’impatto ambientale complessivo di un edificio lungo tutto il suo ciclo di vita.

L’edificio adotta inoltre un approccio costruttivo containerizzato: circa il 60% della struttura è stato realizzato con moduli prefabbricati preparati off-site. Questo ha ridotto in modo significativo le lavorazioni “a umido” e il tradizionale getto di calcestruzzo in cantiere, con conseguente diminuzione delle emissioni e tempi di costruzione più brevi. Questa soluzione funge da progetto di riferimento all’interno della rete europea di Data4 e indica la direzione dello sviluppo tecnologico futuro dell’azienda.

Tutti i nuovi progetti Data4 sono sviluppati in linea con gli impegni ambientali globali del Gruppo. Tra questi rientrano la progettazione di strutture con un obiettivo di Power Usage Effectiveness (PUE) inferiore a 1.3, l’utilizzo di energia al 100% a basse emissioni di carbonio e il monitoraggio continuo dei consumi energetici e idrici. Il primo data center Data4 di Jawczyce, inaugurato nel 2023, dimostra già concretamente gli impegni ambientali dell’azienda. Negli ultimi 12 mesi la struttura ha registrato un PUE di 1.27, inferiore al target di 1.30 fissato dall’European Code of Conduct on Data Centers per l’intero settore entro il 2030, il che significa che il campus Data4 in Polonia soddisfa questi requisiti con quattro anni di anticipo. La struttura presenta inoltre un consumo d’acqua molto basso, con un Water Usage Effectiveness (WUE) di 0,037 l/kWh IT, al di sotto della media del settore.

Inoltre, Data4 partecipa attivamente al progetto Climate-Adapt4EOSC della Commissione europea. Il campus di Jawczyce sarà utilizzato come caso di studio per analizzare il fenomeno del restringimento e del rigonfiamento dei terreni argillosi e i relativi impatti sulle infrastrutture.

In collaborazione con oltre 18 istituti di ricerca, tra cui l’Università di Cambridge, NCSR Demokritos e BRGM, Data4 testerà e validerà nel campus WAW01 uno strumento per prevedere i rischi geotecnici legati al cambiamento climatico. Questo contributo aiuterà a migliorare la resilienza climatica dei data center e di altre infrastrutture critiche (strade, ponti, reti idriche) e a integrare nuove conoscenze scientifiche nella progettazione degli edifici futuri.

Collaborazione con il comune e iniziative locali

Data4 sta portando avanti il progetto in stretto dialogo con le comunità locali e le istituzioni, con l’obiettivo di generare valore condiviso sui territori in cui opera. L’investimento contribuirà allo sviluppo economico attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e il coinvolgimento di partner locali. In questo contesto, l’azienda promuove anche iniziative a favore delle infrastrutture e della qualità della vita delle comunità, confermando un approccio che integra crescita industriale e responsabilità sociale.

L’azienda promuove inoltre iniziative a impatto sociale e culturale nei territori in cui opera, sostenendo progetti a favore delle comunità locali e contribuendo al rafforzamento delle infrastrutture di emergenza. La presenza di lungo periodo di Data4 si fonda non solo su sviluppo tecnologico e sostenibile, ma anche sulla costruzione di relazioni solide e durature con gli stakeholder locali.

“La realizzazione del campus Data4 a Jawczyce rappresenta un investimento importante per il nostro comune. Siamo lieti che il progetto non solo rafforzi le infrastrutture locali, ma contribuisca anche allo sviluppo economico della regione. Apprezziamo la collaborazione con lo sviluppatore, che si traduce in vantaggi concreti per i nostri cittadini”, ha dichiarato Paweł Kanclerz, sindaco di Ożarów Mazowiecki.