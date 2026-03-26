Data Center: mancano 2,4 milioni di lavoratori

Equinix, azienda attiva nel campo delle infrastrutture digitali, ha annunciato una serie di investimenti globali nello sviluppo della forza lavoro per contribuire a formare la prossima generazione di talenti tecnici per il settore. In concomitanza con l’International Data Center Day, celebrato a livello globale il 25 marzo, queste iniziative ribadiscono l’impegno di Equinix nel favorire l’accesso a carriere tecniche di qualità, nel rafforzare gli ecosistemi locali di competenze nelle comunità in cui opera e nel fornire alle persone le abilità necessarie per sostenere la rapida crescita trainata da AI e trasformazione digitale.

Il cuore del nostro mondo digitale: perché i data center hanno bisogno di persone tanto quanto di energia

Tutte le esperienze digitali che viviamo ogni giorno, dallo streaming musicale alle videochiamate e fino agli acquisti online, sono possibili grazie a un “esercito invisibile” di professionisti che operano nei data center. Sono loro a gestire sistemi e apparecchiature complesse a cui la maggior parte delle persone non pensa. Ed è grazie a questi esperti di impianti elettrici, sistemi di raffreddamento, ingegneria di rete, problem solving e molto altro che si assicurano che tutte funzioni perfettamente sui siti e sulle app d’uso quotidiano.

Ciò vale anche per Equinix, che si affida a migliaia di professionisti qualificati, operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, per gestire il proprio portfolio globale di data center di colocation. Tuttavia, secondo una stima di Uptime Institute, il settore dei data center sta attualmente affrontando una carenza di circa 2,4 milioni di lavoratori: una situazione che riduce il bacino di talenti disponibili e porta inevitabilmente gli operatori a competere tra loro per assumere le stesse persone.

Non basta competere per i talenti, bisogna coltivarli

Un elemento centrale degli investimenti di Equinix volti a far fronte a questa carenza, è il lancio globale di Pathways to Tech, un programma pensato per i giovani all’inizio del percorso professionale che offre a studenti tra i 14 e i 18 anni opportunità inclusive per avvicinarsi alle attività operative dei data center. Dopo un progetto pilota di due anni che ha coinvolto quasi 2.000 studenti di alcune comunità selezionate nelle Americhe e nell’Asia-Pacifico, Pathways to Tech si estende ora a tutte le sedi Equinix nel mondo per rispondere alle crescenti esigenze occupazionali alimentate da AI e trasformazione digitale. Il programma offre agli studenti un’esperienza pratica nelle infrastrutture digitali attraverso sessioni interattive con i professionisti Equinix, visite ai data center IBX® ed eventi immersivi, gli “Education Day”. Pathways to Tech crea inoltre percorsi chiari per stage, apprendistati e ruoli Operations entry-level, facilitando l’accesso a carriere molto richieste e ben retribuite che molti giovani, altrimenti, non potrebbero conoscere.

Come parte del progetto, durante l’International Data Center Day, Equinix ha accolto agli Education Days centinaia di studenti in 20 sedi nel mondo, tra cui Milano, offrendo una visione diretta di un settore cruciale che spesso opera “dietro le quinte”.

“Nonostante l’attenzione crescente ricevuta dal settore negli ultimi anni, il lavoro dei professionisti dei data center resta in gran parte invisibile al grande pubblico. La stragrande maggioranza delle persone non sa cosa accade davvero all’interno di un data center: è quindi comprensibile che una carriera in questo ambito raramente venga presa in considerazione. E anche quando qualcuno pensa di lavorare in un data center, spesso non sa quale percorso di studi o formazione siano necessari per iniziare. È questa la sfida che vogliamo affrontare con le nostre iniziative di workforce development, che partono da investimenti a livello di comunità”, ha dichiarato Emanuela Grandi, Managing Director di Equinix Italia. “In Equinix il successo dipende dall’eccellenza dei talenti, per questo ci impegniamo profondamente per sviluppare una forza lavoro tecnica diversificata e pronta per il futuro. Investire nelle persone è il modo in cui continuiamo a tracciare la strada verso il domani”.

“Siamo determinati a coltivare questi talenti fin da subito, ad ampliare le opportunità delle comunità in cui operiamo e a garantire al settore le competenze necessarie per la prossima era dell’innovazione”, ha aggiunto Brandi Galvin Morandi, Chief People Officer di Equinix. “Raggiungendo presto gli studenti e fornendo loro un’esposizione concreta ai data center, alle tecnologie di interconnessione e a esperienze di apprendimento pratico, non stiamo semplicemente competendo per i talenti: li stiamo creando”.

A conferma delle iniziative intraprese e del percorso di sviluppo che vuole offire Equinix Italia, Alessandro Manes, Controls Engineer Associate di Equinix Italia, ha dichiarato: “Il mio percorso è iniziato con l’ITS Angelo Rizzoli, dove sono stato avvicinato al mondo dell’informatica. Terminato il percorso, ho iniziato un percorso da stagista a Equinix. Fin da subito ho avuto la possibilità di imparare lavorando sul campo e circondato da persone esperte che mi hanno spiegato concretamente come gestire le attività quotidiane. Ho avuto la possibilità di mettere subito le mani in pasta e occuparmi di manutenzione server, gestione degli interventi con i vendor, gestione dei ticket e supporto a diversi progetti. Grazie a queste esperienze significative ho avuto la possibilità di capire meglio a fondo di quanto sia fondamentale il monitoraggio continuo in un ambiente critico come quello dei data center”.

Ulteriori iniziative per lo sviluppo della forza lavoro

Accanto a Pathways to Tech, Equinix introduce altri programmi pensati per far crescere le competenze, tra cui:

Global Data Center Technician Training Coalition: la Equinix Foundation, braccio filantropico di Equinix Inc., collabora con Generation, un’organizzazione non profit globale focalizzata sulla mobilità economica che ha già supportato l’avanzamento economico di oltre 150.000 persone in 17 Paesi, per ampliare percorsi di carriera accessibili nelle operations dei data center e nel supporto tecnico. Insieme, stanno avviando una coalizione globale e multi-aziendale, che riunisce operatori di data center e aziende dell’ecosistema con partner di settore per cofinanziare la formazione, contribuire alla definizione dei programmi didattici e assumere i diplomati.

la Equinix Foundation, braccio filantropico di Equinix Inc., collabora con Generation, un’organizzazione non profit globale focalizzata sulla mobilità economica che ha già supportato l’avanzamento economico di oltre 150.000 persone in 17 Paesi, per ampliare percorsi di carriera accessibili nelle operations dei data center e nel supporto tecnico. Insieme, stanno avviando una coalizione globale e multi-aziendale, che riunisce operatori di data center e aziende dell’ecosistema con partner di settore per cofinanziare la formazione, contribuire alla definizione dei programmi didattici e assumere i diplomati. Apprendistati Global Operations: Equinix sta ampliando e rilanciando i propri programmi globali di apprendistato, stage e inserimento early-career per costruire una forza lavoro tecnica resiliente e pronta al futuro. Pur avendo da tempo supportato stagisti e apprendisti nei data center di tutto il mondo, l’azienda ha ora introdotto un programma globale centralizzato, con un curriculum aggiornato e standard uniformi.

Equinix sta ampliando e rilanciando i propri programmi globali di apprendistato, stage e inserimento early-career per costruire una forza lavoro tecnica resiliente e pronta al futuro. Pur avendo da tempo supportato stagisti e apprendisti nei data center di tutto il mondo, l’azienda ha ora introdotto un programma globale centralizzato, con un curriculum aggiornato e standard uniformi. Learning Labs: insieme a partner di settore, Equinix ha avviato un nuovo programma globale di formazione per sviluppare la prossima generazione di talenti tecnici. Rivolto a profili early-career con background tecnico o elettrotecnico, il programma punta a offrire esperienza pratica e una qualifica completa nella gestione delle infrastrutture di data center, fornendo competenze essenziali su sistemi elettrici, raffreddamento e controllo climatico, pratiche di sicurezza e operations di impianto.

Le nuove iniziative di Equinix per lo sviluppo della forza lavoro, inclusa Pathways to Tech, inizieranno il rollout globale nel 2026, con attivazioni previste nelle Americhe, in EMEA e in Asia-Pacifico.