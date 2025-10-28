Dynatrace e ServiceNow rafforzano la collaborazione strategica per sostenere operazioni IT autonome

Dynatrace, la piattaforma specializzata per l’osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, e ServiceNow, la piattaforma di intelligenza artificiale per la trasformazione aziendale, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica pluriennale volta a promuovere operazioni IT autonome e ad ampliare l’automazione intelligente per i clienti aziendali comuni.

Con le aziende che investono sempre più nell’intelligenza artificiale agentica per migliorare l’efficienza operativa, Dynatrace e ServiceNow stanno allineando le loro soluzioni per consentire operazioni più proattive e intelligenti. Dynatrace offre un’intelligenza artificiale deterministica e agentica avanzata per l’analisi proattiva delle cause alla radice, la previsione e la correzione automatizzata in ambienti cloud e AI-native. ServiceNow integra tutto questo con potenti agenti AI e funzionalità AIOps per semplificare e automatizzare la gestione dei servizi e delle operazioni IT. Insieme, Dynatrace e ServiceNow consentiranno ai clienti di ottenere risultati migliori, ottimizzare i servizi e fornire esperienze digitali uniche che aumentano la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti.

Inoltre, Dynatrace implementerà ServiceNow per la gestione dei servizi aziendali, la fornitura di servizi HR e la gestione degli asset. ServiceNow sfrutterà la piattaforma di osservabilità di Dynatrace per supportare le proprie operazioni digitali. Le aziende utilizzeranno le informazioni ricavate dalle loro implementazioni per migliorare costantemente le integrazioni e l’esperienza complessiva dei clienti, al fine di garantire un’implementazione più rapida e un impatto maggiore per i clienti.

“L’Autonomos IT è il futuro e la nostra collaborazione con Dynatrace mira ad accelerare il raggiungimento dell’obiettivo Zero Outage per le aziende di oggi”, ha affermato Rahul Tripathi, vicepresidente del gruppo e direttore generale, ITSM e ITOM presso ServiceNow. “Unendo l’osservabilità in tempo reale basata sull’intelligenza artificiale di Dynatrace con la gestione dei servizi e delle operazioni IT basata sull’intelligenza artificiale di ServiceNow, stiamo consentendo ai team IT di andare oltre le operazioni tradizionali e di entrare in una nuova era di sistemi proattivi che apprendono, si adattano e si riparano continuamente su larga scala”.

“Dynatrace e ServiceNow stanno collaborando per trasformare l’osservabilità in tempo reale in azioni affidabili e autonome lungo tutto il ciclo di vita della distribuzione del software”, ha affermato Steve Tack, Chief Product Officer di Dynatrace. “Aiutiamo i clienti ad anticipare i problemi, coordinare le azioni correttive e ottimizzare continuamente i servizi combinando l’intelligenza artificiale deterministica e agentica, avvicinandoli alla prevenzione, alla correzione e all’ottimizzazione autonome su scala aziendale”.