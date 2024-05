Datacloud Global Congress 2024: Vertiv è pronta!

Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione 2024 del Datacloud Global Congress, il più importante convegno dedicato al settore ICT che si terrà dal 4 al 6 giugno a Cannes, in Francia. Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, presenterà le ultime innovazioni e mostrerà gli ultimi progressi ottenuti nelle soluzioni per le infrastrutture dedicate alle applicazioni AI (intelligenza artificiale) e HPC (high performance computing) al suo stand n.72, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino le tecnologie e di interagire con gli esperti del settore.

Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv, ha dichiarato: “Datacloud Global Congress offre contenuti interessanti e un pubblico entusiasta di scoprire come il settore stia migliorando la tecnologia dei data center. Desideriamo mostrare i nostri prodotti e le soluzioni end-to-end che supportano e abilitano l’infrastruttura digitale e l’adozione dell’IA da parte dei clienti, oltre a sottolineare i recenti casi di successo che dimostrano come stiamo supportando i nostri clienti nel risolvere le proprie sfide”.

Le soluzioni di Vertiv allo stand del Datacloud Global Congress

Allo stand Vertiv del Datacloud Global Congress, i visitatori potranno sperimentare la Vertiv XR app, la Virtual Showroom e partecipare a esclusivi tour guidati in VR per conoscere le più recenti tecnologie di gestione dell’alimentazione e del raffreddamento che consentono di abilitare le applicazioni AI dei clienti ed esplorarne le potenzialità. I partecipanti avranno anche l’opportunità di scoprire in anteprima le nuove soluzioni integrate e innovative di Vertiv per l’alimentazione e il raffreddamento di una gamma di applicazioni AI mission-critical. Grazie al portfolio più completo di sistemi di alimentazione e raffreddamento, alla grande competenza e alla portata su scala globale, Vertiv è il partner preferenziale per i principali produttori di chip per l’AI a livello mondiale.

Le sessioni di Vertiv

Vertiv parteciperà alle seguenti sessioni in programma al Datacloud Global Congress:

Keynote Panel – Il futuro dei Data Center: Come soddisfare le sfide di AI e HPC? – 5 giugno, 10:20 – 11:00 Palazzo dei Festival, Cannes

Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv, e altri esperti del settore si concentreranno sulle capacità offerte dall’era dell’AI e su come gestire le richieste di HPC in un mercato in rapida crescita.

In questa giornata del Datacloud Global Congress, Giordano Albertazzi condividerà alcune riflessioni chiave per i progetti di retrofit e di nuova realizzazione, sottolineando come la fornitura di energia stia diventando un fattore determinante per il successo di adozione dell’AI. Albertazzi parlerà inoltre di come le collaborazioni con i principali produttori di microchip per l’AI stiano rimodellando il settore e di come Vertiv stia offrendo la propria esperienza pluridecennale e i progressi ottenuti nei sistemi di alimentazione e abilitare l’adozione dell’AI oggi e per il futuro.

Gulf Data Hub Data Center presenta soluzioni ad alta efficienza energetica per consentire la realizzazione di data center efficaci – 5 giugno, 14:55 – 15:10, Palazzo dei Festival, Cannes Tarek Ghaoui, portfolio director, Gulf Data Hub (GDH) Tassos Peppas, regional director per Middle East, Turchia e Africa centrale (METCA),Vertiv Ian Paul, colo & hyperscale strategic segment director per METCA, Vertiv

– 5 giugno, 14:55 – 15:10, Palazzo dei Festival, Cannes

Gulf Data Hub (GDH) è un provider di primo livello di servizi di colocation e di data center realizzati ad hoc, che gestisce sei data center nella Dubai Silicon Oasis (DSO), tre dei quali vantano una capacità di 16 MW ciascuno. L’ultima iniziativa di GDH è stata la progettazione di una moderna ed efficiente sede di ricerca dal punto di vista energetico, dedicata alla biotecnologia e alla produzione di energia rinnovabile. L’obiettivo principale era quello di integrare elementi architettonici e tecnologici dando priorità alla sostenibilità ambientale e riducendo al minimo l’impronta ecologica associata alla struttura.

Evoluzione del patrimonio di dati della Svezia: l’innovazione del data center di Conapto con il supporto di Vertiv per le Dynamic Grid – 6 giugno, 11:10 – 11:25, Palazzo dei Festival, Cannes Stefan Nilsson, Chief Commercial Officer, Conapto Andrea Ferro, VP channel, IT & edge applications per l’area EMEA, Vertiv Victor Elm, strategic segment & partners director, colo & hyperscale Northern Europe, Vertiv

– 6 giugno, 11:10 – 11:25, Palazzo dei Festival, Cannes

La sfida maggiore posta da Conapto era come massimizzare il potenziale dell’intera capacità del gruppo di continuità (UPS). Vertiv, Conapto e Fever Energy hanno vinto la sfida rinnovando l’installazione esistente e assicurando che Conapto si qualificasse per il programma FFR (Fast Frequency Reserve) che aiuta a stabilizzare la rete nazionale, dimostrando le capacità del sistema UPS in conformità al mercato elettrico. Per ulteriori informazioni leggere il comunicato e il caso di studio.

La sera del 5 giugno del Datacloud Global Congress, Vertiv ospiterà l’esclusivo evento Data Center Networking (DCN), una serata esclusiva caratterizzata da dibattiti e opportunità di networking con leader e professionisti del settore, per approfondire gli ultimi trend, le innovazioni e le best practice del settore.

Vertiv è inoltre nella rosa dei finalisti per tre categorie dei Datacloud Global Awards 2024: Excellence in Data Centre Europe e Decarbonisation of Electricity con Conapto; e Excellence in Data Centre Middle East & Africa con Medallion.