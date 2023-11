ELO: ECM a prova di sicurezza per semplificare la vita delle aziende

In questa videointervista di BitMAT Marco D’Auria, Channel Manager di ELO Digital Office Italia ha parlato delle potenzialità e delle applicazioni che un software ECM (Enterprise Content Management) può avere in ambito aziendale, con anche riferimenti a casi di successo italiani come la collaborazione con la Santa Sede per dare supporto ai giornalisti vaticani.

ELO ECM è un software ormai affermato sul mercato ma l’innovazione e la ricerca non si fermano mai: la novità più recente è che ora ELO ECM è perfettamente integrabile con i nuovi strumenti di comunicazione, come Microsoft Teams, portando semplicità e immediatezza, e quindi maggiore efficienza, durante i meeting tra uffici e collaboratori.

Per ELO la sicurezza è in primo piano e l’azienda ha lavorato per rendere il software a prova di attacco creando una piattaforma completamente criptata e portando avanti una rigida gestione degli accessi.

Per arrivare effettivamente dove ce n’è bisogno ELO Digital Office si avvale di una rete di circa 40 partner ma è attivamente alla ricerca di nuove collaborazioni, soprattutto nell’area centro/sud, al momento meno presidiata.

Scopri di più in questa videointervista a Marco D’Auria, Channel Manager di ELO Digital Office Italia!