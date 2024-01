Email Delivery: Qboxmail ottimizza la deliverability

Per le aziende che lavorano con le email è importantissimo che i loro messaggi di posta elettronica giungano nella casella del destinatario senza il rischio di finire in spam, pena la perdita di competitività dell’azienda stessa. A questo proposito, di recente due importanti provider come Google e Yahoo hanno aggiornato i requisiti per i mittenti che desiderano inviare con successo un alto volume di email tramite le loro piattaforme: la pena per chi non li rispetta è quella di non recapito della email al destinatario a causa del rifiuto del messaggio. In pratica, Google e Yahoo aggiorneranno le loro policies per la corretta deliverability dei messaggi email, trasformando il principio del No Auth, No Entry in una regola universale. Autenticazione delle email, semplificazione massima della disiscrizione e certezza di inviare email desiderate sono i tre pillar dell’aggiornamento: nulla di nuovo, in realtà, trattandosi di un semplice allineamento alle best practice già esistenti raccomandate per rispettare i propri destinatari e garantire il successo della consegna delle email. Proprio sul principio No Auth, No Entry si basa il nuovo servizio di Email Delivery di Qboxmail, che andiamo ad esaminare in questo articolo.

Qboxmail: nuovo servizio di Email Delivery

Con Email Delivery di Qboxmail è possibile inviare grandi volumi di messaggi email tramite protocollo SMTP, inviando email transazionali e promozionali senza abbandonare il proprio applicativo. Email Delivery è il motore SMTP che permette alle imprese di inviare email senza limiti orari o giornalieri: sarà possibile sottoscrivere un piano gratuito da 5000 invii al mese o acquistare pacchetti di invio superiori, sia in abbonamento mensile che a consumo.

Con il rilascio in produzione del servizio, il 6 dicembre 2023, sono state aggiunte ulteriori nuove funzionalità:

possibilità di acquistare utenze a canone mensile o pacchetti di invio a consumo

Tracemail per monitorare lo stato di consegna o i bounce dei tuoi messaggi inviati

dashboard arricchita da nuove metriche relative agli invii e alle consegne

migliore gestione delle liste di soppressione

gestione dei Pool di invio migliorata

controllo della compatibilità DMARC

Come sottoscrivere il servizio e quali sono i vantaggi

Il servizio Email Delivery è sottoscrivibile in tre modalità differenti: Free, Abbonamento Mensile e Prepagato. Email Delivery mette a disposizione degli utenti vari pool di invio per ottimizzare la deliverability: in particolare, il nuovo servizio di Qboxmail organizza e gestisce l’assegnazione degli indirizzi IP per ottimizzare la consegna delle email, prendendo in considerazione diversi fattori relativi alla reputazione degli utenti.

Tra i vantaggi per le imprese che sottoscrivono il servizio di Email Delivery di Qboxmail sottolineiamo i seguenti: