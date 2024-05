Gestione delle email aziendali: meglio affidarsi al Cloud o all’on-premise?

Siamo nel pieno della digital revolution, un concetto che si lega profondamente a quello di Cloud. Molti servizi sono stati spostati sulla nuvola ma pian piano ci si sta rendendo conto che in alcuni casi l’on-prem rappresenta ancora una scelta vincente. Ma qual è la scelta migliore quando si parla di gestione delle email aziendali?

Il mail server, quando è sulla ‘nuvola’, è un sistema di posta elettronica che è ospitato su una piattaforma Cloud anziché su un server fisico locale. Il sistema si può avvalere delle piattaforme messe a disposizione dai principali Hyperscaler (come AWS, Microsoft Azure o Google Cloud Platform), oppure di servizi SaaS di posta elettronica, calendario e contatti da provider specializzati (come ad esempio Qboxmail, Gmail for Business o Microsoft 365).

Analogamente l’hosting della posta elettronica in Cloud è un servizio offerto da un provider che ospita l’infrastruttura di posta elettronica su una propria infrastruttura e piattaforma, offrendo la gestione delle caselle di posta, la sicurezza antivirus e antispam, la gestione degli account utente, la manutenzione del server e così via.

Il Mail hosting on-premise, invece, indica un metodo di hosting e gestione delle email all’interno dell’infrastruttura IT dell’azienda stessa. Un server di posta elettronica on-premise viene installato, configurato e gestito all’interno dell’infrastruttura di un’organizzazione, di solito direttamente presso la sede fisica dell’azienda o in uno spazio all’interno di un data center provider.

Qual è la soluzione più vantaggiosa e conveniente per le aziende?

Sicuramente il passaggio al Cloud (pay-per-use) permette alle aziende di attivare rapidamente nuovi servizi, migliorare l’agilità operativa e promuovere l’innovazione. La soluzione in Cloud libera l’azienda dal peso della gestione diretta dell’infrastruttura, delegando al fornitore la responsabilità della manutenzione, degli aggiornamenti, della sicurezza e dello sviluppo di nuove funzionalità.

L’Email Hosting in Cloud offre inoltre un modello di pagamento basato sull’utilizzo, con costi distribuiti nel tempo e legati al consumo (di solito il numero di caselle email attive).

Qui riassumiamo i vantaggi e i benefici che derivano dall’adozione delle Email, Calendario e Contatti in Cloud:

Flessibilità e scalabilità perché le aziende possono scalare velocemente, sia in termini di capacità di archiviazione che di numero utenti gestiti. Non sono necessari investimenti in hardware aggiuntivi o licenze software Accessibilità globale alle comunicazioni aziendali da qualsiasi luogo e dispositivo per una collaborazione maggiore e un lavoro più flessibile Affidabilità e continuità operativa perché grazie alla distribuzione su server multipli e ai meccanismi di replica dei dati, le email in Cloud assicurano alta disponibilità e maggiore resistenza ai guasti hardware Sicurezza dei dati e conformità normativa perché i provider di servizi Cloud investono considerevoli risorse nella protezione e nella sicurezza dei dati dei propri clienti e i provider sono spesso conformi a normative e standard di settore

Aggiornamenti ed innovazione continua perché le aziende possono beneficiare di aggiornamenti software regolari e di nuove funzionalità senza dover gestire in prima persona l’installazione e la manutenzione del software

Server Mail On-Premise

Parlando invece di mail hosting on-premise, la necessità di aggiornamenti regolari e di gestione delle infrastrutture hardware e software può comportare un aumento dei costi operativi e una maggiore complessità gestionale.

Le soluzioni On-Premise offrono il vantaggio di mantenere i dati in loco e garantire un controllo quasi totale dell’infrastruttura, ma queste caratteristiche potrebbero rivelarsi molto onerose nel medio e lungo periodo. Senza contare che l’adozione di un server di posta elettronica On-Premise influenza le operazioni aziendali: optare per il cloud si rivela quindi spesso la soluzione più logica.

Quando il Cloud è la scelta migliore

L’utilizzo del Cloud consente un accesso più flessibile e conveniente alla posta elettronica da qualsiasi luogo e dispositivo connesso a Internet. Per questo motivo un server mail in cloud è utile per le aziende con dipendenti che lavorano in remoto o in movimento, consentendo una maggiore mobilità e flessibilità nell’ambiente di lavoro.

Il Cloud rappresenta una scelta ideale per qualsiasi azienda interessata a migliorare l’efficienza, ridurre i costi e ottenere una maggiore flessibilità nella gestione della propria infrastruttura IT.

Il Cloud soddisfa le esigenze di posta elettronica sia di piccole imprese, desiderose di ridurre i costi e semplificare la gestione IT, sia di aziende medio-grandi e grandi, che cercano scalabilità, soluzioni di sicurezza avanzate e servizi sempre disponibili.

Qboxmail: il cloud per la gestione della posta elettronica delle aziende

Se decidete di optare per il servizio di gestione delle email aziendali in cloud Qboxmail potrebbe essere il provider che fa per voi. Qboxmail è, infatti, una piattaforma di gestione delle Email, Calendario e Contatti in Cloud, progettata per offrire alle aziende e ai rivenditori di servizi informatici l’accesso alle email in sicurezza da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento.

Con una serie di funzionalità avanzate e opzioni di accesso flessibili, Qboxmail si distingue come la soluzione ideale per le esigenze di comunicazione aziendale.

Scopri di più QUI!