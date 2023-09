Intelligenza artificiale: la roadmap di SAS

Dopo l’annuncio dell’investimento di 1 miliardo di dollari in tecnologie di intelligenza artificiale applicate al mondo degli analytics per rispondere alle esigenze di settori verticali come quello bancario, assicurativo, pubblico, sanitario, commerciale, manufatturiero ed energetico solo per citarne qualcuno, SAS, durante la conferenza stampa in anteprima dell’evento mondiale SAS Explorer, ha annunciato le novità di prodotto e ribadito la sua strategia che punta alla democratizzazione degli analytics portando la potenza dell’analisi dei dati in maniera trasversale all’interno delle imprese. L’obiettivo di SAS è quello di mettere la potenza dell’analisi dei dati nelle mani di più persone con esperienze e ruoli diversi, di modo che le organizzazioni e la società ne traggano beneficio. Mentre le organizzazioni continuano ad avvicinarsi all’AI, al machine learning, alla computer vision e all’Internet of Things (IoT) per ottenere insight di valore, nella visione di SAS persone di ogni livello di competenza possono partecipare al processo analitico attraverso opzioni low o no-code, come quelle fornite dalle soluzioni che operano su SAS Viya.

Al centro della visione di SAS c’è appunto la piattaforma cloud-native di intelligenza artificiale e analytics SAS Viya, su cui tutte le soluzioni industriali vengono eseguite.

Se gli ultimi anni a livello globale sono stati molto sfidanti un aiuto arriva dall’impiego di soluzioni di analytics e AI, capaci di rendere le imprese più resilienti e reattive abilitando la possibilità di prendere decisioni pressoché in real-time.

Da qui l’incessante lavoro di SAS per creare prodotti innovativi che creano ambienti leggeri per la creazione rapida di modelli e applicazioni di intelligenza artificiale, supportando diversi linguaggi di programmazione e fornendo accesso immediato al cloud computing scalabile.

“Stiamo costantemente evolvendo l’ecosistema SAS Viya con prodotti in grado di soddisfare le esigenze emergenti di data scientist e sviluppatori, per una maggiore produttività e un’innovazione più rapida” esordisce Bryan Harris, Vicepresidente esecutivo e Chief Technology Officer di SAS.

SAS Viya Workbench e SAS App Factory: nuovi prodotti SaaS per lo sviluppo più rapido di applicazioni di intelligenza artificiale

Per rispondere a queste esigenze SAS amplia l’ecosistema Viya con il lancio di SAS Viya Workbench e la nuova SAS App Factory.

L’evoluzione di Viya, che include i nuovi prodotti SaaS, è focalizzata nel garantire che i potenti algoritmi di SAS possano essere eseguiti ovunque e ovunque, utilizzando i dati dove già risiedono.

SAS Viya Workbench (si stima disponibile a inizio 2024) è un ambiente di sviluppo leggero che avvia ed esegue rapidamente il codice in modo nativo del cloud, efficiente e sicuro: la soluzione promuove un’architettura multilingue, consentendo agli utenti di creare rapidamente modelli altamente performanti e pronti per la produzione nella loro lingua preferita: Python, R o SAS.

Un trampolino di lancio per sperimentare SAS Viya, SAS Viya Workbench offre anche flessibilità nell’ambiente di sviluppo con piani per includere tre client: Jupyter Notebook, Visual Studio Code e SAS Enterprise Guide.

La Fabbrica di app SAS (disponibile anch’essa a inizio 2024) è invece un ambiente di sviluppo rapido delle applicazioni per la creazione di app adatte allo scopo e basate sull’intelligenza artificiale. L’offerta automatizza la configurazione e l’integrazione di uno stack tecnologico cloud-native basato su React, TypeScript e Postgres che consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla messa in produzione di modelli e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il primo prodotto SAS che sfrutta la SAS App Factory è SAS Energy Forecasting Cloud che consente ai progettisti e ai manager del settore utility di riunire enormi quantità di dati e di generare modelli basati sull’intelligenza artificiale e sugli analytics che prevedano i picchi di domanda di energia e forniscano previsioni più accurate. SAS Energy Forecasting Cloud genera insight predittivi sulla domanda e sull’offerta per aiutare le utility a mantenere la stabilità e a migliorare i costi.

Focus sulla GenAI

Durante la conferenza SAS ha ribadito che nell’ambito del suo investimento di 1 miliardo di dollari in soluzioni di settore, l’azienda realizzerà l’ultimo miglio della promessa dell’intelligenza artificiale generativa.

“Ottenere valore dall’intelligenza artificiale generativa richiede una profonda esperienza nel settore, capacità di intelligenza artificiale all’avanguardia e governance end-to-end. SAS offre tutto questo in modo unico nel suo portafoglio” spiega ancora Bryan Harris “. Il nostro investimento da 1 miliardo di dollari in soluzioni di settore include l’integrazione di capacità di intelligenza artificiale generativa affidabili che siano accurate, spiegabili e difendibili. Il software SAS è spesso fondamentale per le attività dei nostri clienti e non possiamo permetterci il lusso di avere ragione “a volte”.

Lo sforzo di SAS va quindi nella direzione di una collaborazione continuativa con i clienti creando simulazioni di gemelli digitali nel settore manifatturiero e logistico. Per la generazione di dati sintetici, SAS collabora con clienti del settore bancario e sanitario. SAS sta inoltre effettuando ricerche approfondite sull’applicazione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ai problemi del settore, con l’obiettivo principale di fornire risultati affidabili e sicuri ai clienti.

Durante SAS Explore, i leader di SAS mostrano i progressi delle innovazioni dell’azienda con un’intelligenza artificiale generativa affidabile.

Nello specifico:

Generazione di dati sintetici. SAS ha aperto la strada a un’estensione brevettata alle reti generative avversarie (GAN) per creare dati tabulari statisticamente congruenti che riflettono la complessità degli ambienti del mondo reale. Questa funzionalità consente la tutela della privacy, la mitigazione dei pregiudizi e l’aumento degli eventi rari e funge da base per i gemelli digitali. L’innovazione di SAS in questo ambito migliora enormemente i modelli predittivi riducendo al tempo stesso i costi di analisi in settori quali sanità, scienze della vita, banche, assicurazioni, vendita al dettaglio e produzione.

SAS ha aperto la strada a un’estensione brevettata alle reti generative avversarie (GAN) per creare dati tabulari statisticamente congruenti che riflettono la complessità degli ambienti del mondo reale. Questa funzionalità consente la tutela della privacy, la mitigazione dei pregiudizi e l’aumento degli eventi rari e funge da base per i gemelli digitali. L’innovazione di SAS in questo ambito migliora enormemente i modelli predittivi riducendo al tempo stesso i costi di analisi in settori quali sanità, scienze della vita, banche, assicurazioni, vendita al dettaglio e produzione. Gemelli digitali . Per pianificare le interruzioni e migliorare la resilienza, le organizzazioni devono simulare e ottimizzare sistemi complessi come catene di fornitura e impianti di produzione. La creazione di un gemello digitale di un sistema fisico consente a un’organizzazione di chiedersi: “E se?” e vedere il futuro più velocemente. Ciò porta a decisioni più strategiche, aumento di valore e riduzione di rischi e perdite.

. Per pianificare le interruzioni e migliorare la resilienza, le organizzazioni devono simulare e ottimizzare sistemi complessi come catene di fornitura e impianti di produzione. La creazione di un gemello digitale di un sistema fisico consente a un’organizzazione di chiedersi: “E se?” e vedere il futuro più velocemente. Ciò porta a decisioni più strategiche, aumento di valore e riduzione di rischi e perdite. Grandi modelli linguistici. I grandi modelli linguistici sono un elemento chiave del movimento dell’IA generativa. E per offrire valore reale alle aziende, questi modelli devono essere adattati ai casi d’uso del settore, preservando al contempo la sicurezza dei dati. L’esperienza di SAS nelle reti neurali, nel deep learning, nell’apprendimento per rinforzo e nell’elaborazione del linguaggio naturale accelera il time-to-value dell’intelligenza artificiale generativa per i clienti. Ad esempio, i clienti SAS possono già sfruttare la potenza dei modelli di intelligenza artificiale generativa con l’integrazione di SAS Customer Intelligence 360 che aiuta gli esperti di marketing a semplificare le attività di pianificazione, creazione di contenuti e progettazione del percorso.

La partnership con Microsoft

Durante la conferenza SAS è tornata ancora una volta sul ruolo strategico delle partnership e proprio sulla produttività della GenAI è focalizzata la collaborazione con Microsoft, con cui SAS si impegna a garantire incrementi di produttività ai clienti, fornendo allo stesso tempo misure di protezione affidabili e sicure nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

“Sappiamo che SAS eccelle nelle soluzioni di settore con un’ampia varietà di competenze e siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con questa tecnologia emergente” commenta Brad Carlstedt, Direttore globale dello sviluppo dei partner presso Microsoft “. Sfruttando la tecnologia Azure OpenAI, saremo in grado di aiutare le aziende globali ad aumentare la produttività e la fiducia dei loro team di sviluppatori”.

Più in dettaglio, SAS e Microsoft stanno sviluppando congiuntamente un’integrazione di intelligenza artificiale generativa che combina la scala di Microsoft Azure OpenAI con l’orchestrazione di SAS delle attività aziendali e l’analisi esistente utilizzata dalle aziende per prendere decisioni operative. L’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa sarà disponibile in anteprima privata nel quarto trimestre del 2023.

L’AI generativa per il marketing: MarTech di SAS si integra con l’intelligenza artificiale generativa

Sono molte le applicazioni dell’intelligenza artificiale generativa in ambito marketing, funzionalità che SAS intende sfruttare dando la possibilità ai suoi clienti di integrare SAS Customer Intelligence 360 con fornitori di GenAI per assistenza nella semplificazione della pianificazione di marketing, della creazione di contenuti e delle attività di journey design.

A differenza di molti altri fornitori, le integrazioni di IA generativa di SAS non sono legate a un unico fornitore di modelli di IA generativa: i clienti marketing possono portare il proprio fornitore di intelligenza artificiale generativa, scegliere modelli da fornitori di intelligenza artificiale popolari come OpenAI o scegliere di utilizzare modelli open source ospitati privatamente. Inoltre, i clienti possono scegliere con quali funzionalità integrare e interagire, come vengono formati e configurati e come vengono presentati agli utenti del marketing, il tutto tramite un framework di integrazione personalizzato.

“L’intelligenza artificiale generativa è un’entusiasmante capacità emergente che si è naturalmente fatta strada nel marketing del coinvolgimento dei clienti” afferma Jonathan Moran, responsabile del marketing di Martech Solutions presso SAS “. L’utilizzo di questa tecnologia in modo responsabile consente agli esperti di marketing di ottimizzare tempo, risorse e budget di marketing. Ottenere efficienza ed efficacia nel marketing e nella pubblicità è lo scopo di SAS Customer Intelligence 360, quindi ha molto senso integrare l’intelligenza artificiale generativa con le nostre soluzioni con protezioni responsabili e affidabili in atto”.

L’intelligenza artificiale generativa può aiutare gli esperti di marketing a creare piani di marketing e a identificare e creare segmenti e segmenti di pubblico aggiuntivi a cui rivolgersi. Può generare testo suggerito per contenuti come e-mail o altri testi promozionali o di coinvolgimento. Per il targeting personalizzato, può fornire suggerimenti su quali variabili demografiche, psicografiche, comportamentali e geografiche includere nelle attività di coinvolgimento. Se l’operatore di marketing non è soddisfatto delle linee guida o dei suggerimenti relativi al testo o alle immagini, ha il potere di modificare queste informazioni. Una volta creati, approvati e attivati, i risultati possono essere misurati, riportati e democratizzati in tutta l’organizzazione.

Le principali funzionalità di integrazione personalizzata includono: