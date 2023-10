IT as a Service: fa bene alle infrastrutture legacy

Un’indagine di mercato condotta da Hitachi Vantara rileva che oltre il 70% dei responsabili IT a livello globale ha adottato l’IT as a Service per modernizzare le infrastrutture legacy.

Secondo il recente sondaggio, il 55% delle aziende ha difficoltà a ricavare analisi significative dai propri dati. La percentuale evidenzia un diffuso bisogno del settore di implementare le giuste tecnologie in modo più rapido, più affidabile e ovunque si renda necessario.

Lo studio ha evidenziato la presenza costante di problematiche legate alla security, ai sistemi non flessibili, alla presenza di dati isolati, alla carenza di personale qualificato e alla necessità di agilità delle infrastrutture. Tutte criticità accentuate dalla crescente complessità dei dati, dalla rigidità degli ambienti tecnologici e dall’aumento dei costi dovuti a infrastrutture legacy spesso obsolete.

Infrastrutture legacy: troppe problematiche per il business

La ricerca “Embracing ITaaS For Adaptability and Growth“ aveva l’obiettivo di valutare il mercato IT as a Service (ITaaS) con particolare attenzione ai modelli basati su abbonamento e sulla base dei consumi. Il sondaggio ha messo in luce le principali problematiche legate alle infrastrutture legacy che, secondo i responsabili IT, hanno conseguenze negative sul business.

Tra i dati emersi dalla ricerca:

Il 56% delle aziende afferma di registrare un impatto significativo sul fatturato a causa dei downtime

“Nell’era digitale che stiamo vivendo l’IT non è solo un reparto aziendale, ma una forza trainante che favorisce la crescita. Consente alle aziende di innovare, collaborare e prosperare in un contesto tecnologico in costante evoluzione“, ha dichiarato Gary Lyng, vice president, product and solutions, Hitachi Vantara. “Tuttavia, la complessità sta ostacolando l’innovazione ed è quindi necessario disporre di specialisti fidati in grado di garantire un accesso immediato e semplice ai dati e alle applicazioni. La nostra expertise in materia di storage, di infrastrutture digitali e di soluzioni pay-as-you-go consente alle aziende in difficoltà di massimizzare il valore e il ritorno complessivo dei propri investimenti“.

La ricerca evidenzia inoltre la recente crescita dell’IT as a Service: il 42% dei professionisti del settore sta contribuendo ad ampliarne l’adozione.

Tra gli altri risultati dell’indagine: