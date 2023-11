Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert riconosciuto come Strategic Leader da AV-Comparatives

Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la massima valutazione di “Strategic Leader” nel test Endpoint Prevention and Response (EPR) di AV-Comparatives. Questo riconoscimento attesta che il prodotto garantisce il miglior livello di efficacia nella prevenzione e nella risposta alle violazioni, insieme a costi contenuti e affidabilità operativa.

La leadership di Kaspersky nella protezione degli Endpoint si estende anche nel cloud, e per un approfondimento è possibile scaricare gratuitamente QUESTO WHITE PAPER.

Lo scenario

Il crescente numero di attacchi mirati e sofisticati sta costringendo le imprese a prestare maggiore attenzione alla loro sicurezza informatica e a implementare soluzioni complete ed efficaci per proteggere tutte le loro risorse aziendali. Come affermato da Coherent Market Insights, il mercato globale dell’Endpoint Detection and Response (EDR) dovrebbe registrare un tasso composto di crescita annuale (CAGR) del 26,12% nel periodo di riferimento (2023-2030), il che significa che l’EDR sta rapidamente diventando uno strumento di cybersecurity standard per la maggior parte delle aziende.

Il test

Nell’ambito del test Endpoint Prevention and Response (EPR), AV-Comparatives ha sottoposto 12 prodotti EPR a 50 diversi scenari di attacco mirato per valutarne l’efficacia nel bloccare e analizzare gli attacchi mirati. Il team di test ha valutato la risposta attiva (prevenzione), la risposta passiva (rilevamento), i costi di precisione operativa e i costi di ritardo del flusso di lavoro di questi prodotti.

Secondo questo test, Kaspersky Detection and Response Expert ha prevenuto e rilevato gli attacchi in tutti i 50 scenari e in ogni fase del test, ottenendo tassi di risposta attiva e passiva cumulativi del 100%. Il prodotto ha anche dimostrato che non ci sono costi legati ai ritardi del flusso di lavoro, il che significa che l’utente non deve aspettare mentre i file vengono analizzati. Kaspersky Detection and Response Expert si è inoltre classificato tra i primi due partecipanti con un basso total cost of ownership (TCO).

La ricerca ha inoltre evidenziato che, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert garantisce una buona mappatura con le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) del MITRE, fornendo così agli analisti SOC le informazioni necessarie per esaminare gli incidenti, e contribuisce a un’eccellente definizione delle priorità degli avvisi, riducendo al minimo il rumore di tutti gli avvisi generati.

“Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert è stato classificato come Strategic Leader per il secondo anno consecutivo. Il prodotto ha protetto la rete dell’organizzazione da tutti gli attacchi mirati durante la sua valutazione, prima che questi progredissero all’interno e si infiltrassero”, ha commentato Andreas Clementi, CEO e fondatore di AV-Comparatives.

I risultati completi dell’Endpoint Prevention and Response Test sono disponibili QUI. Mentre un approfondimento su come proteggere gli Endpoint nel cloud CLICCA QUI.