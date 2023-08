Lenovo e VMware: la partnership si allarga

In occasione di VMware Explore 2023, Lenovo e VMware annunciano le prime soluzioni complete realizzate dagli Innovation Labs Edge and Cloud, laboratori congiunti in cui operano i team delle due società per progettare le moderne funzionalità di multi-cloud ibrido rivolte alle aziende di medie dimensioni e per consentire ai propri clienti di sfruttare le potenzialità dei dati e abilitare la trasformazione intelligente. Lenovo ha inoltre presentato il nuovo Reference Design for Generative AI in partnership con VMware, una soluzione completa Lenovo ThinkSystem che integra la potenza computazionale e il software accelerato NVIDIA progettato per consentire alle aziende di implementare sistemi di IA e offrire la più versatile e accelerata piattaforma computazionale sul mercato. Le soluzioni fanno parte di un nuovo ampio accordo di partnership tra Lenovo e VMware che ha l’obiettivo di fornire alle aziende di tutte le dimensioni, all’interno di un percorso di accelerazione verso la trasformazione digitale, nuove soluzioni complete edge-to-cloud che semplificano lo sviluppo della nuova generazione di IA generativa e data intelligence. Lenovo collabora con VMware e NVIDIA anche a supporto di VMware Private AI Foundation with NVIDIA, la nuova soluzione di IA generativa annunciata oggi al VMware Explore.

“In Lenovo abbiamo l’ambizione di essere il partner più affidabile e di consolidare il percorso di trasformazione intelligente dei nostri clienti semplificando la modernizzazione dell’infrastruttura IT”, ha dichiarato Kirk Skaugen, President Lenovo Infrastructure Solutions Group. “L’ampliamento della collaborazione tra Lenovo e VMware è un passo ulteriore centrale nell’abilitare sempre più aziende all’utilizzo delle moderne soluzioni edge, IA, e alle funzionalità del cloud ibrido powered by NVIDIA nell’ottica di massimizzare le potenzialità dei dati e i risultati di business”.

“VMware e Lenovo collaborano per aiutare aziende di ogni dimensione a completare il percorso di trasformazione digitale, investendo nell’infrastruttura necessaria per alimentare una nuova generazione di applicazioni innovative, come l’IA generativa”, commenta Krish Prasad, Senior Vice President e General Manager, Cloud Infrastructure Business Group, VMware. “I risultati ottenuti dagli Edge and Cloud Labs e la completa integrazione con i nuovi sistemi Lenovo rappresentano un passo cruciale nello sviluppo di questo approccio. Insieme aiutiamo i clienti del mid-market e di fascia enterprise a gestire le proprie risorse IT in continua evoluzione, a garantire un’innovazione più rapida e a migliorare i risultati di business”.

“NVIDIA, Lenovo e VMware vogliono aiutare i propri clienti a sfruttare il potenziale dell’IA generativa offrendo soluzioni di computing complete, sistemi integrati e software di IA avanzati”, dichiara Manuvir Das, Vice President of Enterprise Computing di NVIDIA. “Supportiamo insieme le aziende nella creazione di modelli personalizzati che si basano sui dati aziendali in loro possesso e che consentono di eseguire applicazioni intelligenti di IA generativa, fra cui chatbot, assistenti digitali, ricerche e sintesi”.

La proliferazione dei dati alimenta la domanda di potenza computazionale in ogni luogo. Le aziende di tutti i settori, dal manufatturiero al retail, chiedono soluzioni IT in grado di aiutarli a implementare soluzioni di IA e raccogliere insight in tempo reale, dal data center, all’edge e al cloud.

Lenovo e VMware hanno rafforzato la loro partnership per aiutare i clienti a sfruttare al meglio il valore dei dati, integrando soluzioni NVIDIA appositamente progettate per i carichi di IA e trasformare il business con risultati maggiormente prevedibili grazie a NVIDIA AI Enterprise, il software aziendale che alimenta la piattaforma NVIDIA AI. NVIDIA AI Enterprise include NVIDIA NeMo, il software per accelerare lo sviluppo e la distribuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per la produzione. Il Lenovo Reference Design for Generative AI basato su LLM fornisce alle aziende la possibilità di implementare e commercializzare strumenti di IA generativa potenti e modelli di base, utilizzando una soluzione pre-validata, completamente integrata e ottimizzata per i data center che utilizzano VMware vSphere.

La soluzione dispone di piattaforme NVIDIA GPU ad alta densità, appositamente realizzate per i carichi di lavoro IA, tra cui Lenovo ThinkSystem SR675 V3 e ThinkSystem SR670 V2, che offrono fino a otto GPU in un ingombro compatto di 3U o inferiore per i carichi di lavoro accelerati più performanti. Le piattaforme di computing Lenovo sono le più versatili e veloci del mercato grazie a tre configurazioni di server in una, tra cui il supporto per i sistemi a 4 GPU NVIDIA HGX A100 con tecnologia NVIDIA NVLink e raffreddamento a liquido ibrido Lenovo Neptune, oltre a configurazioni a quattro o otto GPU con GPU NVIDIA L40S e 80GB NVIDIA H100 Tensor Core, o server NVIDIA H100 NVL. Combinando la potenza delle tecnologie Lenovo e NVIDIA con VMware, i nuovi server aiuteranno i professionisti di tutto il mondo a far progredire l’IA e a introdurre applicazioni di intelligenza artificiale generativa come chatbot intelligenti e strumenti di ricerca e sintesi per utenti di tutti i settori.

Per supportare ulteriormente integrazioni di rete a elevata criticità, Lenovo ha introdotto la più recente tecnologia di networking NVIDIA Spectrum-X nel proprio portafoglio IA, utilizzando le unità di elaborazione dati (DPU) NVIDIA BlueField-3 e gli switch NVIDIA Spectrum-4 nel proprio Reference Design for Generative AI per un’integrazione migliore dei carichi di lavoro di IA. Queste soluzioni si aggiungono alle opzioni già esistenti per il networking accelerato con le NIC Ethernet NVIDIA ConnectX-7.

Inoltre, i nuovi ThinkAgile VX Integrated Systems, frutto della collaborazione tra Lenovo e VMware, sono progettati per aiutare i clienti del mid-market a non perdere le opportunità legate ai nuovi strumenti di IA e di machine learning grazie a un’infrastruttura IT più efficiente e più facile da implementare in ambienti ibridi multi-cloud ed edge. Le nuove soluzioni iperconvergenti di infrastruttura, sviluppate congiuntamente, vengono integrate direttamente nello stabilimento di produzione, preconfigurate e pronte all’uso, semplificando il percorso verso il multi-cloud ibrido per i clienti di medie dimensioni. Grazie alla scalabilità avanzata, alle prestazioni elevate e all’affidabilità, Lenovo ThinkAgile VX con VMware Cloud Foundation offre una soluzione infrastrutturale multi-cloud completa e integrata per la creazione e la gestione di cloud privati e ibridi, sfruttando gli strumenti di VMware per automatizzare la distribuzione e la gestione di infrastrutture e applicazioni.

Con Lenovo TruScale Hybrid Cloud for VMware, Lenovo offre un modello di nuova generazione on-demand. Questa nuova offerta as-a-service di infrastruttura cloud privata consentirà agli amministratori e agli sviluppatori IT di creare, eseguire, gestire e proteggere più facilmente applicazioni tradizionali e di nuova generazione su più data center privati e provider cloud. Lenovo TruScale Hybrid Cloud for VMware combina l’estensibilità e la maggiore sicurezza dell’infrastruttura VMware Cloud con la semplicità delle operazioni sul cloud, consentendo ai clienti di scalare facilmente on-demand i carichi di lavoro in ambienti di cloud ibrido. Con Lenovo TruScale for VMware, i clienti possono servirsi di un unico modello di fatturazione integrata e di pay-as-you-grow per ottenere un risparmio sul costo totale di possesso.

Insieme, il rafforzamento della collaborazione tra Lenovo e VMware espanderà ulteriormente le strategie congiunte di go-to-market e fornirà nuovi servizi on-demand, rendendo le moderne infrastrutture IT più facilmente accessibili a un maggior numero di clienti.