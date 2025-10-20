La cybersecurity spinge il business

In occasione del mese europeo della cybersecurity 2025 abbiamo parlato con Roberto Obialero, CISO – BL Manager CSA&C – CyberSecurity Advisoring & Compliance di S2E|Solutions to Enterprises, abbiamo parlato con, CISO – BL Manager CSA&C – CyberSecurity Advisoring & Compliance d società di consulenza che opera in ambito business technology e trasformazione digitale, per fare il punto su come la sicurezza in azienda deve essere approcciata nel modo corretto.

La cybersecurity, infatti, è oggi una componente fondamentale della strategia aziendale, non più percepita come mero costo quanto piuttosto come un asset strategico per la competitività. Con Obialero abbiamo capito come approcciare il tema nella maniera corretta, anche alla luce delle nuove direttive europee come NIS2 e DORA.