SAS accelera sull’innovazione responsabile

Il team Data for Good di SAS cercherà opportunità di collaborazione per applicare l’ intelligenza artificiale a cause che migliorano la società. Ad esempio, il team ha già collaborato con organizzazioni non profit per contrastare la distruzione della foresta amazzonica o per analizzare la discriminazione abitativa a New York. Inoltre, come già annunciato, SAS lavorerà con l’UNC Center for Galapagos Studies per applicare l’IA crowd-driven e il machine learning nella salvaguardia delle tartarughe marine.