SAS lancia nuovi modelli di IA personalizzati

Nuove soluzioni leggere sono pensate per aggirare gli ostacoli operativi, aumentare la produttività e generare valore. Questo è l’obiettivo di SAS, leader mondiale nei dati e nell’intelligenza artificiale.

Nell’ambito del suo investimento da 1 miliardo di dollari in soluzioni settoriali, l’azienda presenta la nuova selezione di modelli IA. Ciascun modello si occupa di un processo specifico, oneroso in termini di tempo e risorse, che può portare a un rallentamento dell’operatività aziendale.

I modelli di SAS possono essere pronti all’uso, oppure pensati per essere personalizzati. Tutti i modelli possono essere integrati in modo rapido e semplice con i sistemi esistenti, indipendentemente dalla dimensione dell’organizzazione.

I modelli IA di SAS oggi disponibili

Ispirati alle linee guida del Data Ethics Practice di SAS, questi modelli consentono di ottenere risultati spiegabili. Gli utenti possono così recuperare tempo, aumentare la produttività e migliorare il ritorno sull’investimento, il tutto rispettando i più alti standard di innovazione responsabile.

I modelli di SAS disponibili ora includono applicazioni per:

Trasversali a più settori: AI-Driven Entity Resolution. Document Analysis.

Sanità: Medication Adherence Risk.

Manifatturiero : Strategic Supply Chain Optimization.

: Settore pubblico: Payment Integrity for Food Assistance. Tax Compliance for Sales Tax.



Un portafoglio di modelli in crescita e un’anteprima dell’IA agentica

Mentre SAS continua a guidare il futuro dell’IA per le aziende, nuovi modelli saranno presentati in base all’evoluzione delle esigenze dei clienti e del mercato. Tra le novità previste nel 2025:

Settore bancario : Sistemi di decisione antifrode per pagamenti e carte (Fraud Decisioning for Payments and Card Models).

: Sanità : Integrità dei pagamenti in ambito sanitario (Payment Integrity for HealthCare).

: Manifatturiero: Monitoraggio della sicurezza dei lavoratori (Worker Safety Monitoring).

Settore pubblico : Conformità fiscale per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Tax Compliance for Individual Income Tax).

:

SAS sta ridefinendo ciò che è possibile grazie all’IA preconfigurata, e il prossimo capitolo vedrà l’introduzione di agenti IA in grado di agire autonomamente, pensati per rispondere in modo ancora più specifico alle esigenze dei settori industriali.

I data scientist possono impiegare settimane o mesi per creare e mettere a punto i data lake: archivi essenziali in grado di immagazzinare e analizzare grandi quantità di dati grezzi dei clienti nel loro formato originale, quindi di ristrutturarli e trasformarli per renderli pronti all’uso da parte dei modelli. La risposta di SAS a questo problema è un agente IA predefinito, capace di automatizzare attività complesse di preparazione dei dati, consentendo l’elaborazione in tempo reale dei modelli, senza che sia necessaria una ristrutturazione manuale dei dati.

Dichiarazioni

“I modelli SAS si basano sugli asset fondamentali, sulle competenze e sulla proprietà intellettuale di SAS, derivanti dalla sua vasta esperienza e dalla collaborazione con i clienti per risolvere i problemi di ogni settore”, ha dichiarato Kathy Lange, Research Director presso IDC. “Grazie alla loro scalabilità e all’integrazione fluida con gli ambienti esistenti, i modelli SAS sono un’ottima opzione per chi vuole accelerare il time-to-production senza però disporre del tempo o delle competenze che servirebbero per costruire i modelli da zero”.

“Crediamo che il futuro dell’IA sia in agenti che siano non solo intelligenti, ma anche responsabili, pronti all’uso e pertinenti”, ha affermato Udo Sglavo, Vicepresident Applied AI and Modeling, R&D presso SAS. “I nostri nuovi modelli per settore, costruiti su decenni di esperienza verticale e guidati da un approccio etico, rappresentano un passo deciso verso un’IA agentica: soluzioni che ragionano con cognizione di causa agiscono con uno scopo e generano impatti concreti”.