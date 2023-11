Secret Management fondamentale per una corretta strategia di Data Security

Con la proliferazione delle macchine diventa fondamentale andare a gestirne le credenziali in maniera sicura, così come avviene per le identità. Ecco perché nasce il secret management, uno dei temi più attuali in ambito cybersecurity. Con Simone Mola, Regional Sales Manager di Thales, ci siamo concentrati sul tema del secret management per capire meglio di cosa si tratta, che vantaggi porta alle aziende e quali sono le sfide ancora aperte.

Ci siamo poi focalizzati sulla soluzione di Thales per la protezione e la gestione dei secret: CipherTrust Secrets Management (CSM), che fa parte di una più ampia piattaforma per l’analisi dei dati e la data discovery, garantendo una protezione globale, automatizzata, semplice e scalabile alle imprese in ottica di data security.

Scopri di più in questa videointervista di BitMAT a Simone Mola, Regional Sales Manager di Thales!