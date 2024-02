Sisthema: un anno di successi

Un anno fa, il 7 febbraio, nasceva Sisthema dalla fusione tra Sirio informatica e sistemi e Panthera. In questo primo anno, la squadra si è rafforzata, ottenendo ottimi risultati. Ci sono stati cambiamenti, novità di prodotto e l’arrivo di giovani collaboratori con idee e entusiasmo, indispensabili per affrontare un percorso in parte nuovo ma tracciato sul solco di una tradizione di competenza e conoscenza del mercato di oltre cinquant’anni.

Oltre al traguardo in termini di fatturato, con un incremento del 15% e di nuove assunzioni, con un rafforzamento dell’organico del 7%, Sisthema in quest’ultimo anno ha inaugurato nuove sedi per gli uffici. L’obiettivo è mettere a disposizione dei collaboratori un luogo piacevole dove lavorare, il restyling ha riguardato in particolare le sedi di Brescia, Torino e Gallarate.

Mettere a disposizione di tutti tecnologie e soprattutto un ambiente stimolante sono elementi che Sisthema ritiene fondamentali per incentivare il lavoro in team. La vera forza di Sisthema è la capacità delle persone di costruire, giorno dopo giorno, l’azienda leader di riferimento per le PMI italiane.

Ecco alcuni dei traguardi raggiunti da Sisthema in questo primo anno:

Aumento del fatturato del 15%

Rafforzamento dell’organico del 7%

Inaugurazione di nuove sedi a Brescia, Torino e Gallarate

Introduzione di nuove tecnologie e prodotti con rilascio di nuove realese dei software di punta

Creazione di un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo

Sisthema guarda al futuro con fiducia e ottimismo, pronta a continuare a crescere e ad affermarsi come leader nel mercato italiano delle soluzioni ICT per le PMI.

Congratulazioni a Sisthema per questo primo anno di successi!