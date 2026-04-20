TeamSystem accelera su AI e internazionalizzazione e spinge i ricavi a 1,15 miliardi

TeamSystem – tech & AI company leader nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – ha chiuso il 2025 con tutti i principali indicatori economici in significativo incremento, confermando il proprio percorso di crescita in Italia e a livello internazionale.

Nel 2025, il fatturato ha raggiunto la cifra record di 1,15 miliardi di euro, sostenuto anche dall’adozione crescente di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. I ricavi ricorrenti si attestano all’88%, in crescita di 4,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente, a conferma della solidità della base clienti.

In questo contesto si è registrato un significativo incremento della redditività, con l’EBITDA Adjusted proforma che ha messo a segno una crescita a doppia cifra (+24%) rispetto al 2024, raggiungendo i 579 milioni di euro.

Questa crescita è stata supportata dal continuo rafforzamento della base clienti (+20% rispetto al 2024), che oggi comprende oltre 3,1 milioni di aziende e professionisti a livello internazionale.

Il 2025 ha visto inoltre un’ulteriore accelerazione della strategia di internazionalizzazione, confermando il ruolo del Gruppo come partner di riferimento per la digitalizzazione di PMI e professionisti in Italia, in Europa e nel bacino del mediterraneo, raggiungendo una presenza diretta con sedi in cinque Paesi (+3 nuovi Paesi negli ultimi 4 anni), con il peso dei ricavi esteri che ha raggiunto il 24% del totale con una crescita organica del +35% YoY. Grazie a un mix di acquisizioni mirate e sviluppo organico, TeamSystem ha rafforzato la propria presenza in mercati chiave quali Spagna, Francia, Turchia e Israele, in cui si posiziona tra i leader del settore.

Federico Leproux, CEO di TeamSystem (in foto), ha commentato «I risultati economico-finanziari del 2025 confermano ancora una volta la solidità della strategia di crescita del Gruppo e la nostra capacità di rispondere in maniera efficace all’esigenza di digitalizzazione di imprese e professionisti. Da sempre siamo guidati dall’innovazione, driver di valore e di competitività su cui continuiamo a investire: oggi, l’innovazione ha il volto dell’AI che, se resa accessibile a professionisti e PMI in modo estensivo, sostiene la crescita sostenibile dell’intero sistema economico”.

“La crescita record del 2025 non è legata solo al contesto italiano, dove TeamSystem si è ormai affermata come player di riferimento, ma è stata sostenuta anche da un significativo percorso di sviluppo a livello internazionale. Grazie a operazioni di M&A finalizzate alla creazione di ecosistemi tecnologici solidi e scalabili, il Gruppo è in grado di competere su scala europea e mediterranea, offrendo soluzioni sempre più integrate e innovative. Guardiamo al futuro con ottimismo, forti della nostra strategia di crescita, volta a consolidare il nostro ruolo di tech & AI company europea” – ha aggiunto Leproux.

Sul fronte dell’Intelligenza Artificiale, su cui TeamSystem investe in modo strutturato già dal 2024, il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno con un ampio team dedicato allo sviluppo di soluzioni AI-native, lanciando 8 nuove AI edition nell’anno. A fine 2025, l’adozione delle funzionalità basate sull’AI da parte dei clienti ha registrato una crescita significativa, con un incremento del 37% rispetto al trimestre precedente e una media di oltre 200.000 interazioni al giorno.

Per quanto riguarda i mercati internazionali, il 2025 è stato un anno di robusta crescita per TeamSystem in tutte le geografie. In Turchia, i ricavi hanno registrato un incremento del 60%, sostenuto anche da favorevoli sviluppi normativi, tra cui l’introduzione dell’e-Ledger – sistema per la creazione, firma e conservazione elettronica dei registri contabili. La Spagna evidenzia una crescita del 24%, trainata dall’ingresso di nuovi clienti, mentre Israele segna un aumento del 28%, confermando la solidità e la resilienza del business nel Paese.