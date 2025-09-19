TeamSystem cresce nell’AI con xtream

TeamSystem – tech & AI company italiana specializzata nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce il 100% di xtream, società di Milano specializzata nello sviluppo di prodotti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale.

TeamSystem acquisisce xtrea: più soluzioni verticali per imprese e professionisti

Fondata nel 2018 da cinque giovani ingegneri, xtream ha conosciuto una rapida crescita, affermandosi come partner tecnologico di scaleup innovative e di importanti multinazionali in Italia e in Europa. La società porta in TeamSystem un gruppo di ingegneri altamente specializzati, insieme ai suoi prodotti digitali che semplificano la gestione finanziaria e amministrativa delle piccole imprese. L’operazione prevede inoltre l’acquisizione del 100% di Reaidy, piattaforma di copywriting basata su intelligenza artificiale generativa, realizzata da xtream in collaborazione con le agenzie di marketing indipendenti Cookies Agency e Startas.

L’ingresso di xtream nel Gruppo ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il know-how di TeamSystem nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e di ampliare l’offerta di soluzioni verticali rivolte a imprese e professionisti. L’operazione consentirà di potenziare il team di R&D e di arricchire la suite di servizi con nuove innovazioni per la digitalizzazione dei processi aziendali, sempre più strategica per la competitività delle PMI. Oltre a consolidare il percorso di crescita internazionale, l’acquisizione rappresenta anche un nuovo passo nel rafforzamento della presenza di TeamSystem sul mercato italiano.

TeamSystem è stata assistita dallo studio Pedersoli & Gattai per tutti gli aspetti legali, mentre EY si è occupata di quelli Financial e Tax. xtream è stata assistita dallo studio Russo de Rosa Associati per la parte legale.

Dichiarazioni

“L’acquisizione di xtream rappresenta un ulteriore tassello del percorso di crescita che TeamSystem sta portando avanti. Da un lato continuiamo a investire a livello europeo e nel bacino del Mediterraneo per rafforzare il nostro posizionamento nell’area, dall’altro ribadiamo l’importanza della valorizzazione delle eccellenze tecnologiche che si sviluppano nel nostro Paese, investendo nella loro crescita”, ha dichiarato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Il lavoro di questa realtà si contraddistingue per il ricorso all’Intelligenza Artificiale, leva decisiva per la trasformazione digitale delle imprese italiane e non solo. Grazie ai nuovi tool, arricchiamo il nostro portafoglio con soluzioni innovative, che spaziano dalla gestione finanziaria alla tesoreria aziendale, rafforzando la nostra capacità di supportare PMI e professionisti in un mercato in continua evoluzione”.

“L’ingresso in TeamSystem segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita di xtream. Abbiamo sempre visto nella tecnologia e nella sua diffusione un fattore decisivo per la competitività del Paese. Far parte del Gruppo ci permette ora di ampliare il nostro impatto, portando innovazione concreta ai 4 milioni di piccole e medie imprese italiane”, affermano Emanuele Fabbiani, Simone Colucci, Alberto Di Gioacchino, Luca Micieli e Gabriele Mazzola, co-founder di xtream.