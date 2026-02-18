Wolters Kluwer lancia in Italia Libra by Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Legal & Regulatory annuncia oggi il lancio in Italia di Libra by Wolters Kluwer, un Legal AI Workspace (“Libra”). Il debutto di Libra nel mercato italiano, che unisce la tecnologia innovativa AI di Libra con i contenuti autorevoli di Wolters Kluwer, rappresenta un ulteriore e importante traguardo nell’espansione pan‑europea della piattaforma, dopo il lancio nei Paesi Bassi e in Polon ia e la recente integrazione dei contenuti di Wolters Kluwer in Germania. Questa espansione a livello europeo è la conferma della creazione di valore derivante dalla recente acquisizione di Libra Technology da parte di Wolters Kluwer.

«Il lancio di Libra in Italia rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di diffusione delle tecnologie legali di nuova generazione a livello europeo» ha dichiarato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia. «La piattaforma AI di Libra, combinata con i nostri contenuti, offre ai clienti una soluzione in grado di rispondere alle esigenze di un contesto legale sempre più dinamico».

L’integrazione del Legal AI Workspace Libra con i contenuti autorevoli di Wolters Kluwer consente ai professionisti del diritto di svolgere attività di ricerca, redazione, revisione e analisi in un’unica piattaforma, senza interrompere i flussi di lavoro. I professionisti avranno accesso immediato alla legislazione, giurisprudenza, commenti di esperti e contributi dottrinali della piattaforma di ricerca leader di mercato di Wolters Kluwer Italia, One LEGALE, il tutto perfettamente connesso grazie alle avanzate funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

«La combinazione dell’AI avanzata di Libra con il patrimonio documentale di Wolters Kluwer definisce un nuovo standard in termini di accuratezza, efficienza e affidabilità nella ricerca legale», ha dichiarato Viktor von Essen, CEO di Libra by Wolters Kluwer (nella foto). «Oggi un numero ancora maggiore di clienti in tutta Europa può affrontare questioni giuridiche complesse con il supporto di competenze di dominio e tecnologie di nuova generazione».

La divisione Legal & Regulatory di Wolters Kluwer consente ai professionisti del diritto e della compliance di migliorare produttività e performance, mitigare i rischi e risolvere problemi complessi. Le soluzioni combinano una profonda conoscenza di dominio con tecnologie e servizi avanzati per offrire risultati migliori, analisi evolute e un incremento della produttività per i clienti.