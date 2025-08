Cloudera integra Taikun per potenziare AI e dati

Cloudera, piattaforma per dati e AI in cloud e ovunque, ha annunciato l’acquisizione di Taikun, fornitore di piattaforme per la gestione di Kubernetes e dell’infrastruttura cloud in ambienti ibridi e multi-cloud. Questa acquisizione consente a Cloudera di accelerare la distribuzione e l’erogazione della sua piattaforma completa, inclusi Data Services e AI, in qualsiasi ambiente – dai cloud pubblici ai data center on-premise, fino agli ambienti sovrani e air-gapped – il tutto attraverso un unico control plane.

La crescente complessità e distribuzione degli ambienti IT rende essenziale per le aziende avere un’infrastruttura dati affidabile e scalabile che supporti sia le loro operazioni core che i crescenti carichi di lavoro di AI. Cloudera risponde a questa esigenza unendo la sua piattaforma dati alle funzionalità di Taikun fondate su Kubernetes e pensate per semplificare e rendere più flessibili anche gli ambienti più complessi.

I vantaggi per i clienti Cloudera

La tecnologia di Taikun fornisce a Cloudera un livello di calcolo completamente integrato, che ne unifica implementazione e operatività nell’intero stack IT, rendendo possibile un’esperienza coerente che replica la disponibilità del cloud ovunque, offrendo ai clienti diversi vantaggi:

Esecuzione flessibile e controllata, ovunque: i clienti possono distribuire carichi di lavoro di dati e AI nei data center, in cloud o in ambienti ibridi, senza compromettere prestazioni o libertà di scelta. Taikun supporta anche ambienti altamente regolamentati come cloud nazionali, cloud sovrani e data center air-gapped, offrendo soluzioni all’avanguardia che generano valore e intelligenza aziendale in ogni contesto.

i clienti possono distribuire carichi di lavoro di dati e AI nei data center, in cloud o in ambienti ibridi, senza compromettere prestazioni o libertà di scelta. Taikun supporta anche ambienti altamente regolamentati come cloud nazionali, cloud sovrani e data center air-gapped, offrendo soluzioni all’avanguardia che generano valore e intelligenza aziendale in ogni contesto. Operazioni ottimizzate e aggiornamenti continui : il livello di calcolo integrato permette aggiornamenti senza interruzioni e un’ottimizzazione più precisa delle risorse. Questo aiuta i clienti ad aumentare l’efficienza, a ridurre il rischio operativo e a diminuire il costo totale di proprietà (TCO).

: il livello di calcolo integrato permette aggiornamenti senza interruzioni e un’ottimizzazione più precisa delle risorse. Questo aiuta i clienti ad aumentare l’efficienza, a ridurre il rischio operativo e a diminuire il costo totale di proprietà (TCO). Adozione accelerata delle tecnologie Cloudera e dei partner: i clienti possono adottare un approccio “bring your own engine”, integrando facilmente strumenti e database dall’ampio ecosistema di Cloudera. Questo include i Cloudera Data Services, ma anche tecnologie diffuse come Spark, HBase, Ozone, Kafka e Trino, oltre a graph database di terze parti e molto altro.

i clienti possono adottare un approccio “bring your own engine”, integrando facilmente strumenti e database dall’ampio ecosistema di Cloudera. Questo include i Cloudera Data Services, ma anche tecnologie diffuse come Spark, HBase, Ozone, Kafka e Trino, oltre a graph database di terze parti e molto altro. Architettura “Cloud Anywhere” a prova di futuro: Cloudera garantisce flessibilità a lungo termine e un perfetto allineamento con le esigenze dei clienti. Questo è possibile preservando la libertà di scelta e ampliando costantemente le opzioni di distribuzione, anche di fronte ai cambiamenti dei requisiti aziendali.

Acquisizioni strategiche per una flessibilità senza compromessi

A seguito dell’acquisizione, il team ingegneristico di Taikun entrerà a far parte della struttura Engineering, Product and Support di Cloudera, portando la sua profonda esperienza tecnica su Kubernetes. Inoltre, la sede di Taikun in Repubblica Ceca diventerà un nuovo hub di sviluppo europeo per Cloudera, rafforzando l’impegno dell’azienda per l’innovazione nella regione.

Si tratta della terza acquisizione strategica di Cloudera in soli 14 mesi, dopo l’acquisto della piattaforma di AI operativa di Verta (maggio 2024) e della soluzione di data lineage e data catalog di Octopai (novembre 2024). Queste operazioni riflettono il continuo investimento di Cloudera nel rafforzamento della sua piattaforma per garantire ai clienti la flessibilità di eseguire carichi di lavoro di dati e AI dove più opportuno, senza compromessi.

Dichiarazioni

“Questa acquisizione rappresenta un passo cruciale nella nostra missione di estendere l’esperienza cloud ovunque risiedano i dati aziendali”, ha affermato Charles Sansbury, CEO di Cloudera. “Integrando la piattaforma container-native di Taikun nel nostro stack, eliminiamo le barriere operative, permettendo ai nostri clienti di ottenere insight più rapidi, prendere decisioni più efficaci e agire in tempo reale in ogni aspetto del loro business”.

“La nostra acquisizione da parte di Cloudera rappresenta per noi un momento cruciale”, ha dichiarato Adam Skotnicky, ex CEO di Taikun. “La nostra avanzata piattaforma di cloud computing permetterà ai clienti di tutto il mondo di fornire e distribuire servizi e applicazioni senza problemi, sia nel data center che in ambienti multi-cloud. In questo momento critico per i dati e l’AI, Cloudera è l’organizzazione ideale in cui entrare”.