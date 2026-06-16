Data center AI: Vertiv completa l’acquisizione di ThermoKey e rafforza il thermal management

Vertiv, specialista globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha completato l’acquisizione di ThermoKey, azienda attiva nelle tecnologie di heat rejection e scambio termico, costruendo nel tempo consolidate relazioni con produttori OEM (original equipment manufacturers) e system integrator.

L’acquisizione amplia il portfolio di thermal management e le capacità produttive di Vertiv, in particolare in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), e incrementa l’offerta di soluzioni a livello di sistema lungo l’intera thermal chain per le AI factory e i data center ad alta densità. ThermoKey beneficia della presenza globale di Vertiv, favorendo una crescita accelerata e un accesso ampliato al mercato, consolidando al contempo la capacità di Vertiv di offrire architetture thermal che aiutano i clienti a pianificare in anticipo in vista delle prossime generazioni di calcolo.

Vertiv utilizza attualmente le tecnologie di ThermoKey in una selezione di soluzioni thermal. L’offerta tecnologica di ThermoKey comprende soluzioni di scambio termico, dry cooler e compatibilità con refrigeranti a basso GWP e refrigeranti naturali, che completano il portfolio Vertiv, offrendo ai clienti maggiore flessibilità per ottimizzare prestazioni, condizioni del sito e crescita futura. Fondata nel 1991, ThermoKey vanta oltre 30 anni di competenze ingegneristiche, oltre a capacità interne di progettazione e produzione a supporto dei propri clienti e mercati.

“I clienti stanno ampliando le infrastrutture AI a una velocità senza precedenti e le prestazioni thermal sono ora un fattore abilitante fondamentale per capacità ed efficienza,” ha dichiarato Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv. “Con ThermoKey potenziamo le nostre potenzialità di offrire soluzioni uniche sul mercato, integrate e ad alte prestazioni per l’heat rejection, aiutando i clienti a implementare più rapidamente le infrastrutture, operare in modo più efficiente e crescere con fiducia.”

La sede operativa ThermoKey di Rivarotta, in Italia, continuerà a essere un hub chiave per produzione, ingegneria e supporto. Giuseppe Visentini, CEO di ThermoKey, continuerà a guidare il business, garantendo continuità a dipendenti, partner e clienti. “Entrare in Vertiv significa portare la nostra esperienza nello scambio termico all’interno di una thermal chain completa e integrata al servizio dei data center ad alta densità,” ha affermato Visentini. “Condividiamo il rigore ingegneristico e l’attenzione al cliente di Vertiv. ThermoKey entra a far parte di Vertiv in un percorso di crescita importante e, dall’Italia, continueremo a costruire su questo slancio e a contribuire alla forza del gruppo in EMEA e nel mondo.”