Horsa accelera nel 2026: acquisite Exemplar e Visioscientiae, rafforzate competenze in CAE, AI e Data Science

Horsa, ha avviato il nuovo anno forte di un impulso ereditato dalla chiusura del 2025, anno che si è contraddistinto per una forte accelerazione della crescita. Il Gruppo ha continuato a investire con decisione in innovazione, tecnologie di nuova generazione e ampliamento delle proprie competenze specialistiche, consolidando la propria presenza nei mercati chiave della trasformazione digitale e rafforzando il proprio modello di crescita per linee esterne attraverso acquisizioni mirate e partecipazioni strategiche.

Il 2025 ha infatti visto Horsa crescere per dimensioni e perimetro di attività, rafforzare le proprie Business Line, investire in capitale umano e nuove competenze. Il percorso di sviluppo è stato sostenuto sia da crescita organica sia da operazioni strategiche, con particolare attenzione ai segmenti ad alto potenziale: data & analytics, AI, CRM, industry solutions e piattaforme cloud. L’obiettivo è chiaro: costruire un ecosistema di aziende altamente specializzate, in grado di integrare soluzioni e servizi end-to-end a supporto della competitività delle imprese italiane ed europee.

All’interno di questa traiettoria di crescita complessiva, si inserisce il percorso della Business Line Horsa Industrial, guidata dal Vice Presidente di Horsa Gabriele Cortesi, che nel 2025 ha concluso acquisizioni meno numerose ma più mirate rispetto agli anni precedenti.

Questa scelta risponde a una logica precisa: focalizzazione sui settori industriali core del Paese; rafforzamento delle competenze su progetti tecnologici complessi; consolidamento del presidio territoriale nelle aree chiave. In sostanza, la crescita della Business Line Horsa Industrial non è un elemento separato, ma rappresenta la naturale evoluzione della strategia di Gruppo, orientata alla specializzazione e alla creazione di poli di eccellenza.

Nell’ambito di questo disegno strategico, Horsa ha acquisito il 100% di Exemplar S.r.l., società torinese specializzata in soluzioni di Computer Aided Engineering (CAE) e partner storico di Dassault Systemès, leader globale nello sviluppo di software 3D e Product Lifecycle Management (PLM), fornitore della piattaforma 3DEXPERIENCE per creare Virtual Twins e consentire alle aziende di progettare, simulare e produrre prodotti e servizi in modo sostenibile.

Con questa acquisizione il gruppo, e la Business Line, rafforza la propria leadership sui temi di sviluppo prodotto, ponendosi come unico partner italiano di Dassault Systemès in grado di dare supporto al fianco del vendor sulla sua intera offering; aggiungendo cioè le competenze di calcolo nei vari settori della simulazione CAE (Strutturale, Elettromagnetico, Fluidodinamica, CinetoDinamico), al portafoglio consolidato di supporto al disegno tecnico (CAD), gestione del dato e dei processi di sviluppo prodotto (PLM), integrazione verso la produzione (CAM) e pianificazione della produzione (APS).

Exemplar forte di una storia più che ventennale, si è sempre distinta per l’elevata competenza su progetti di Progettazione ed Ottimizzazione CAE ed Integrazione di processi, grazie a un team di professionisti vocati all’innovazione e ad una clientela fidelizzata in diversi settori industriali quali aerospace e automotive, oltre che nel mondo accademico e della pubblica amministrazione. Tutti aspetti perfettamente coerenti con la strategia di crescita e consolidamento di Horsa Industrial.

Gabriele Cortesi, Vice President di Horsa e CEO della Business Line Horsa Industrial: “Con l’ingresso di Exemplar nel nostro perimetro compiamo un passo di grande valore industriale. Non cercavamo semplicemente dimensione, ma competenze, cultura tecnologica e capacità di lavorare su progetti complessi. In Exemplar abbiamo trovato un grande alleato che ci porta competenze tecniche uniche nel campo della simulazione e del calcolo Strutturale, Elettromagnetico, Fluidodinamico, CinetoDinamico. L’operazione rafforza la nostra presenza nel Nord-Ovest e ci consente di mettere a fattor comune esperienze di eccellenza in digital engineering e system integration evoluta, a beneficio del Gruppo e dei nostri clienti.”

“Entrare a far parte di una realtà strutturata come Horsa ci permette di coniugare solidità industriale e visione strategica – commenta Fabrizio Trentini, già Presidente e co-fondatore di Exemplar -. Il nostro team continuerà a lavorare con passione per garantire la massima qualità, potendo contare ora su un offering più ampio e su sinergie che ci permetteranno di crescere ed innovare.”

Horsa S.p.A. ha inoltre acquisito una partecipazione del 10% in Visioscientiae S.r.l., società con sede a Cagliari attiva nella ricerca applicata e nelle soluzioni tecnologiche data-driven.

Con questa operazione la Business Line e il Gruppo mirano a rafforzare le competenze su AI, data science e computer vision, sostenere progetti di innovazione ad alto contenuto di ricerca e creare sinergie tra accademia, centri di ricerca e mondo industriale.

“L’ingresso di Horsa nel capitale di Visioscientiae conferma la validità del nostro lavoro nel campo della ricerca applicata. Abbiamo trovato un partner industriale capace di valorizzare l’innovazione e di portarla nei processi produttivi delle imprese. Insieme possiamo accelerare la diffusione di soluzioni basate su intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati, trasformando i risultati scientifici in valore concreto per il settore industriale”, sottolinea il fondatore Salvatore Carta.

Questa partecipazione consolida il posizionamento di Horsa come attore protagonista nelle tecnologie emergenti e segue una precisa strategia, come conferma Gabriele Cortesi: “Nel 2025 abbiamo scelto consapevolmente una strategia di acquisizioni mirate. Non puntiamo alla crescita quantitativa, ma alla coerenza industriale. Vogliamo essere il partner di riferimento per le aziende italiane, manifatturiere e distributive, accompagnandole nella trasformazione digitale dei processi produttivi, della supply chain e delle operation. Le operazioni su Exemplar e Visioscientiae vanno nella stessa direzione: competenze specialistiche, innovazione concreta e una forte attenzione ai territori.”