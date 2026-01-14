Quix entra nel Gruppo Horsa

Prosegue la strategia di crescita di Horsa, uno dei principali player ICT in Italia, che nel dicembre 2025 ha perfezionato l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Quix, società specializzata in progetti di AI, di Customer Experience e tecnologie Salesforce, rafforzando ulteriormente la propria presenza nei segmenti ad alto valore della trasformazione digitale.

Attraverso questa operazione si rafforza ulteriormente il polo d’eccellenza dedicato a Salesforce e all’innovazione digitale con particolare focus all’AI già presente all’interno del Gruppo Horsa, ma con l’obiettivo di consolidare e rinforzare ulteriormente un hub tecnologico di riferimento per il mercato italiano.

L’operazione è stata strutturata per massimizzare le sinergie industriali ed è stata realizzata attraverso una combinazione di aumento di capitale riservato e acquisizione di quote dagli attuali soci. A seguito del perfezionamento delle due fasi, Horsa S.p.A. detiene una partecipazione complessiva pari al 51% del capitale sociale di Quix S.r.l., assumendone il controllo.

Questa struttura consente anche di concentrare le competenze Salesforce in un’unica realtà altamente specializzata; rafforzare in modo deciso l’offerta Horsa sulla Customer Experience e integrare consulenza, piattaforme e sviluppo software in un modello unitario.

Per Quix, l’operazione rappresenta non solo un’evoluzione societaria, ma l’ingresso formale in un grande gruppo industriale.

Grazie alla partnership con Horsa, Quix:

• avvia un nuovo ciclo di crescita

• valorizza il proprio DNA di tech company innovativa

• beneficia della solidità e della rete commerciale del Gruppo

• consolida una leadership verticale su Salesforce

Claudio Masini, CEO di Quix, commenta: “Entrare a far parte del Gruppo Horsa segna un punto di svolta per Quix. Possiamo scalare il nostro modello di business e affrontare progetti sempre più complessi, mantenendo la nostra identità di tech company altamente specializzata. Questa operazione ci permette di diventare un punto di riferimento per Salesforce e per la Digital Experience all’interno di un grande ecosistema industriale.”

Con questa integrazione, Quix assume un ruolo centrale nello sviluppo del polo Salesforce e Digital Experience del Gruppo Horsa, coniugando agilità organizzativa, forte specializzazione tecnica e capacità di execution su progetti enterprise.

L’unione delle competenze rafforza il polo come:

• punto di riferimento per le aziende che investono in trasformazione digitale e focus AI

• piattaforma di crescita per talenti

• laboratorio per l’adozione delle tecnologie emergenti

Il Vicepresidente di Horsa e CEO Business Line Horsa Digital Solutions, Luca Bruno, dichiara: “Con questa operazione rafforziamo in modo significativo l’offerta Horsa in ambito Salesforce e Customer Experience, oltre a rafforzare le competenze inerenti l’AI Il nostro modello di sviluppo punta alla creazione di poli di eccellenza altamente specializzati, capaci di integrare consulenza, tecnologia e innovazione. Quix rappresenta per Horsa il partner ideale per guidare questo percorso: condivide la nostra cultura, la nostra visione industriale e l’attenzione alla qualità dei risultati per i clienti.”