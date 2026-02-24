Johnson Controls acquisisce Alloy Enterprises: nuova era per il raffreddamento dei data center

Johnson Controls, specialista globale nelle tecnologie per l’efficienza energetica, la decarbonizzazione, la gestione termica e applicazioni mission-critical, ha siglato un accordo per acquisire Alloy Enterprises, società con sede a Boston specializzata in piattaforme di gestione termica di nuova generazione per data center ad alte prestazioni e altre applicazioni industriali mission-critical. Questa acquisizione rafforzerà la leadership di Johnson Controls in un segmento in forte crescita come quello del raffreddamento dei data center.

Fondata nel 2020, Alloy Enterprises è un’azienda all’avanguardia nel campo delle tecnologie termiche, meccaniche e dei materiali, focalizzata su una piattaforma proprietaria con sistemi avanzati di raffreddamento diretto a liquido che possono contribuire a ottenere fino al 35% di miglioramento nell’efficienza della gestione termica, consentendo una dissipazione del calore più rapida ed efficace e riducendo la perdita di pressione fino al 75%, in modo che il fluido possa circolare più facilmente. Il risultato è un consumo energetico complessivo del sistema di raffreddamento notevolmente inferiore.

“Questa acquisizione consentirà di soddisfare le esigenze informatiche in rapida evoluzione dei nostri clienti, aggiungendo un’altra tecnologia chiave che ci permette di ottimizzare l’architettura complessiva della gestione termica di un data center. Rafforzerà inoltre le nostre competenze tecnologiche, scalabili su tutto il portfolio Johnson Controls, e consoliderà il nostro impegno a lungo termine per guidare in modo più ampio le soluzioni avanzate di gestione termica per applicazioni mission-critical”, afferma Lei Schlitz, vice president e president, Global Products & Solutions, Johnson Controls. “Grazie all’acquisizione di Alloy Enterprises siamo pronti a stabilire nuovi standard in termini di efficienza e capacità di raffreddamento e ad aiutare i clienti ad accelerare il time-to-market con le giuste tecnologie integrate. Siamo lieti di dare il benvenuto ai talentuosi colleghi di Alloy nel team Johnson Controls”.

L’acquisizione amplia ulteriormente l’ampio portfolio di soluzioni di gestione termica di Johnson Controls ed è in linea con l’ambizione di fornire soluzioni di raffreddamento altamente differenziate per i data center. L’aggiunta delle competenze di Alloy, tra cui un processo di produzione proprietario che migliora l’efficienza del raffreddamento a liquido di GPU/CPU, memoria, interfacce di rete e altro ancora, completa la gamma esistente di tecnologie di raffreddamento end-to-end di Johnson Controls, che comprendono:il recente chiller a cuscinetti magnetici YDAM, che offre 3,5 MW di raffreddamento, con un aumento della densità di capacità del 20% rispetto alle soluzioni concorrenti; il chiller a centrifuga economizzato a due stadi YK-HT, circa il 30% più compatto rispetto alle alternative, che richiede fino al 60% in meno di raffreddatori a secco e offre il più ampio intervallo di funzionamento del settore da una singola trasmissione; la piattaforma Silent-Aire Coolant Distribution Unit (CDU), una soluzione di raffreddamento a liquido scalabile che offre capacità di raffreddamento da 500 kW a oltre 10 MW; e i chiller ad assorbimento YHAU, progettati per recuperare il calore residuo e fornire un raffreddamento aggiuntivo con un’efficienza superiore del 90% rispetto a quello elettrico.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di Johnson Controls e aumentare l’impatto della nostra tecnologia unica”, dichiara Alison Forsyth, co-founder e CEO, Alloy Enterprises. “Continueremo a lavorare fianco a fianco per risolvere le sfide più urgenti del settore nei data center e in altri ambienti mission-critical. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo e proseguire la nostra crescita insieme a uno dei leader più stimati ed esperti al mondo nell’innovazione della gestione termica”.

L’operazione dovrebbe essere completata nel terzo trimestre fiscale, subordinatamente alle condizioni di chiusura e all’ottenimento delle approvazioni normative. I termini finanziari non sono stati resi noti.