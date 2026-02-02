Kirey continua a crescere: Mind The Value entra a far parte del Gruppo

Kirey, tra i principali system integrator a livello italiano ed europeo, accoglie all’interno del proprio Gruppo Mind The Value, società di consulenza specializzata in Business e System Integration che coniuga competenze di consulenza aziendale con un approccio flessibile, per promuovere una crescita sostenibile attraverso l’ottimizzazione dei processi e soluzioni IT avanzate.

“L’integrazione di Mind The Value rappresenta un passo importante per il nostro Gruppo”, afferma Vittorio Lusvarghi, CEO di Kirey. “L’ingresso di una realtà con un’esperienza consolidata in change e project management, che ha già svolto progetti in oltre 30 Paesi, rafforza la nostra capacità di seguire clienti e attività complesse su scala internazionale”.

Fondata nel 2011 da un gruppo di professionisti italiani con una vasta esperienza nel mondo della consulenza, Mind The Value si è rapidamente affermata come realtà innovativa e dinamica, grazie anche a un team giovane, internazionale e altamente qualificato e ad un modello che mette al centro la partnership con il cliente per generare valore concreto.

Nel tempo l’azienda si è distinta per la capacità di integrare algoritmi di IA e machine learning con strumenti aziendali di gestione dei processi – in particolare le soluzioni SAP e la piattaforma SAP BTP – diventando un punto di riferimento in ambiti come business automation, business process management e tecnologie emergenti. L’ingresso della società nel Gruppo Kirey rappresenta il naturale proseguimento di questo percorso. Grazie alla combinazione delle rispettive competenze, sia nel know-how tecnologico che nella consulenza di processo, Kirey e Mind The Value potranno infatti accelerare la crescita e creare nuove sinergie, anche in ottica di cross-selling, per offrire servizi ad alto valore aggiunto e garantire ai propri clienti un supporto sempre più completo e integrato.

“Entrare a far parte di Kirey rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per ampliare le prospettive di sviluppo, senza rinunciare ai valori che ci contraddistinguono”, dichiara Giuseppe Zagami, Presidente di Mind The Value. “Questa integrazione ci permetterà di unire competenze ed expertise per generare ancora più valore per i nostri clienti e offrire nuove opportunità di crescita al nostro team, sia in Italia che a livello internazionale”.

“La nostra unione valorizza la complementarità tra due realtà che condividono visione e approccio, permettendoci di presentarci ai clienti come un partner in grado di accompagnarli in ogni fase della trasformazione digitale con flessibilità, innovazione e attenzione alle persone, secondo la nostra filosofia ‘Data Made Human’. Il nostro obiettivo finale rimane la creazione di valore per il business, attraverso soluzioni personalizzate fondate su un patrimonio consulenziale e tecnologico distintivo”, conclude Lusvarghi.