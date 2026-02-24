Pure Storage diventa Everpure e annuncia l’intenzione di acquisire 1touch

Pure Storage, l’azienda che ha rivoluzionato lo storage e la gestione dei dati, ha annunciato il suo nuovo nome: Everpure. Questo cambiamento riflette l’impatto crescente dell’azienda, che passa dal trasformare lo storage al definire il futuro della gestione dei dati. La società ha inoltre annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di 1touch, innovatore nel campo della data intelligence e dell’orchestrazione, che offre una visione completa e unificata delle informazioni aziendali. Con 1touch, Everpure rafforza il proprio impegno nell’innovazione della gestione dei dati, rendendoli sicuri, accessibili, intelligenti e pronti all’uso.

“Everpure riflette l’azienda che siamo diventati, mentre aiutiamo le imprese a liberare il pieno potenziale dei propri dati. Racchiude la forza della nostra architettura Enterprise Data Cloud e l’adattabilità di Evergreen, rafforzando ciò che da sempre ci distingue nel ridefinire mercati chiave”, ha dichiarato Charles Giancarlo, CEO di Everpure. “Con 1touch compiamo un ulteriore passo avanti nell’aiutare le imprese non solo a controllare la loro risorsa più preziosa – i dati – ma anche a comprenderli, valorizzarli e contestualizzarli per ottenere insight utilizzabili.”

Accelerare l’innovazione nella gestione dei dati nell’era dell’AI

Con l’AI sempre più centrale nelle attività aziendali, le imprese moderne hanno raggiunto un punto di svolta. L’AI ha messo in evidenza le debolezze delle infrastrutture attuali, dove dati isolati, processi manuali e architetture rigide non riescono a supportare le esigenze di scala, velocità e intelligence richieste dall’AI enterprise.

I dati rappresentano la risorsa più preziosa di un’organizzazione, ma sono intrappolati da inefficienze. Il loro pieno valore può emergere solo se sono facili da gestire, costantemente protetti, immediatamente disponibili e arricchiti da un adeguato contesto. Everpure supera queste barriere con la propria architettura Enterprise Data Cloud (EDC). Alimentata dalla Everpure Platform, l’architettura EDC trasforma lo storage in un cloud di dati unificato e virtualizzato, governato da un piano di controllo intelligente. Gestisce i dataset a livello globale tramite policy, eliminando la complessità delle configurazioni manuali e offrendo semplicità, agilità ed efficienza senza precedenti nella gestione dei dati.

Estensione della roadmap di data management di Everpure con 1touch

L’acquisizione di 1touch estenderà le capacità di gestione dei dati di Everpure, aggiungendo funzionalità di data discovery e contesto semantico alla Everpure Platform. Integrando lo storage con la capacità di 1touch di rilevare, classificare, contestualizzare e arricchire i dati su tutti i dataset e in qualsiasi ambiente – dal SaaS all’edge – Everpure garantirà che i dati enterprise siano nativamente pronti per l’AI fin dall’origine. Questo consentirà alle aziende di trasformare i dati grezzi in informazioni strategiche e utilizzabili più rapidamente che mai.

“I dati sono il motore vitale dell’era dell’AI, ma senza controlli adeguati e contesto semantico rimangono una risorsa inutilizzata”, ha dichiarato Ashish Gupta, CEO e President di 1touch. “Unendo le forze con Everpure, possiamo eliminare le barriere che hanno impedito alle imprese di realizzare il vero ROI dei propri dati. Insieme, espanderemo ulteriormente la piattaforma Everpure per offrire un livello di intelligence contestuale senza pari nel settore, fornendo ai clienti le basi per portare i progetti AI dalla fase pilota alla produzione con rapidità e fiducia”.

Pure Storage inizierà a negoziare nella Borsa di New York come Everpure alla Borsa di New York a partire dal 5 marzo 2026. Il ticker (NYSE:PSTG) rimarrà invariato.

L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di closing e si prevede che si concluda nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2027. I termini finanziari non sono stati resi noti.