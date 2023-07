ReeVo: nasce ReeVo DevOps

ReeVo, provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security (“ReeVo”), ha costituito la nuova ReeVo DevOps di cui avrà la partecipazione di maggioranza.

ReeVo DevOps società con sede a Milano, di cui Salvatore Giannetto e Antonio Giannetto saranno nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, si occuperà della realizzazione di piattaforme Cloud Native e del porting di applicazioni nel Cloud adottando i più innovativi modelli di Security by Design, adottando le migliori pratiche di cyber security nello sviluppo del software.

L’attenzione di ReeVo verso lo sviluppo di applicazioni cloud native e in generale per il processo di modernizzazione delle applicazioni legacy non è però nuovo. ReeVo infatti eroga da tempo e con successo un servizio gestito della piattaforma Kubernetes, in modalità PaaS, che consente agli sviluppatori di applicazioni containerizzate di concentrarsi solo sugli aspetti principali (quali ad esempio lo sviluppo software o la gestione delle pipeline di integrazione) lasciando invece a ReeVo la gestione della complessa infrastruttura Kubernetes, delle performance, del monitoraggio degli spazi, della pubblicazione dell’applicazione, della sicurezza, dell’applicazione delle configurazioni di basso livello necessarie per il buon funzionamento del cluster K8s.

In questa ottica, la costituzione di ReeVo DevOps è un tassello importante, che aiuta ulteriormente partner e relativi clienti finali all’adozione di principi cloud-first e all’uso del cloud come piattaforma applicativa.

Le competenze di ReeVo DevOps rafforzeranno anche la capacità del gruppo in merito alle gare della Pubblica Amministrazione in riferimento del piano PNRR nazionale.

Il Presidente Salvatore Giannetto ha così commentato l’operazione: “Siamo molto soddisfatti di aver costituito ReeVo DevOps, una nuova realtà che consentirà di mettere a fattor comune le esperienze di tutti i soggetti coinvolti per individuare e studiare soluzioni innovative, dall’alto contenuto tecnologico con l’obiettivo di offrire servizi capaci di rispondere alle esigenze di un mercato come quello del Cloud e della Cybersecurity in continua evoluzione”.