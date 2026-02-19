Salesforce firma un accordo definitivo per l’acquisizione di Momentum

Dopo l’acquisizione di Cimulate, Salesforce ha firmato un accordo definitivo anche per l’acquisizione di Momentum, piattaforma specializzata nell’analisi conversazionale e nell’orchestrazione dei ricavi. L’acquisizione amplierà la capacità di Agentforce 360 ​​e Slackbot di acquisire e analizzare dati non strutturati da canali voce e video di terze parti e di applicare tali informazioni direttamente ai flussi di lavoro agentici.

Con l’espansione degli agenti nei flussi di lavoro principali, estrarre informazioni dalle conversazioni con i clienti, ovunque si verifichino, diventerà fondamentale. Il motore di acquisizione universale di Momentum si integrerà con Agentforce 360 ​​e Slackbot per acquisire interazioni da applicazioni vocali e video di terze parti, tra cui Zoom e Google Meet. L’acquisizione di dati non strutturati ad alta fedeltà consente a Momentum di approfondire il contesto disponibile per Agentforce 360 ​​e Slackbot.

“Per mantenere la promessa degli agenti, abbiamo bisogno di visibilità e contesto da ogni interazione significativa”, ha affermato Steve Fisher, Presidente e Chief Product Officer di Salesforce. “Momentum accelera la nostra roadmap sbloccando la coda lunga dei dati conversazionali e trasferendoli direttamente nella nostra piattaforma. Questo garantisce che Agentforce 360 ​​e Slackbot possano incorporare la vera voce del cliente per gestire flussi di lavoro complessi e articolati in più fasi”.

“Abbiamo fondato Momentum per colmare il divario tra conversazione non strutturata e azione strutturata”, ha affermato Santiago Suarez Ordoñez, CEO e co-fondatore di Momentum. “L’ingresso in Salesforce ci consente di chiudere il cerchio per i team GTM, trasformando l’audio statico di una riunione in informazioni strutturate che generano un impatto immediato sui ricavi”.

Si prevede che la transazione si concluda nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027 di Salesforce, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.