Salesforce firma un accordo definitivo per l’acquisizione di Cimulate

Salesforce ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Cimulate, specialista emergente nella ricerca di prodotto basata sull’Intelligenza Artificiale e nel commercio agentico.

L’operazione rafforza l’investimento di Salesforce in Agentforce Commerce, accelerando l’innovazione nelle funzionalità di ricerca, aiutando i retailer a offrire esperienze di acquisto sempre più personalizzate, contestualizzate e conversazionali.

Con l’evoluzione delle aspettative dei consumatori, i retailer stanno passando da una ricerca basata su parole chiave a un modello di scoperta guidato dal contesto specifico. Integrando Cimulate in Agentforce Commerce, Salesforce migliorerà il modo in cui gli acquirenti trovano, esplorano e valutano i prodotti in tempo reale, favorendo una ricerca più rapida e un tasso di conversione più elevato, consentendo ai merchant di concentrarsi su strategie di crescita e di valorizzazione del brand.

Cimulate mette a disposizione un motore contestuale “intent-aware”, progettato specificamente per il retail. La piattaforma combina dati reali e simulati relativi ai percorsi degli acquirenti, con l’obiettivo di comprenderne meglio le intenzioni e offrire risultati di ricerca più pertinenti ed esperienze di scoperta personalizzate lungo l’intero customer journey. Una volta integrata in Agentforce Commerce, questa tecnologia permetterà ai retailer di proporre esperienze di ricerca più naturali e reattive, in linea con il modo in cui i consumatori navigano e acquistano realmente.

“Il futuro del settore commerciale è agentico: va oltre la semplice transazione per abilitare una ricerca intuitiva e conversazionale”, ha dichiarato Nitin Mangtani, SVP & GM, Commerce and Retail, Salesforce. “Integrando la tecnologia di Cimulate in Agentforce Commerce, aiutiamo i retailer a colmare il divario tra l’intenzione dell’acquirente e l’azione, offrendo esperienze più naturali, pertinenti ed efficaci”.

“Entrare a far parte di Salesforce ci permette di ampliare la portata della nostra tecnologia e renderla accessibile ai principali retailer a livello globale”, ha commentato John Andrews, CEO e Co-Founder of Cimulate. “Insieme possiamo supportare i brand nel superare i limiti della ricerca tradizionale, offrendo esperienze capaci di comprendere davvero ciò che gli acquirenti cercano e di rispondere in tempo reale”.

Con questa acquisizione, il team di Cimulate entra a far parte di Salesforce, apportando competenze avanzate nella ricerca contestuale e intent-based per l’e-commerce e il retail, e contribuendo all’ulteriore evoluzione di Agentforce Commerce.

La chiusura dell’operazione è prevista per il primo trimestre dell’anno fiscale 2027 di Salesforce, subordinatamente alle consuete condizioni di closing.