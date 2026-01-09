Snowflake vuole acquisire Observe

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Observe, azienda attiva nella observability basata su AI. Con questa operazione, Snowflake offrirà una nuova generazione di observability potenziata dall’AI, basata su standard aperti e progettata per la scalabilità, la complessità e l’economia richieste dalle imprese moderne.

I vantaggi dell’acquisizione per Snowflake

Questa acquisizione apre a Snowflake le porte di un mercato da oltre 50 miliardi di dollari, posizionando l’azienda per fornire observability di nuova generazione, potenziata dall’intelligenza artificiale e basata su standard aperti. L’integrazione della piattaforma Observe in Snowflake estenderà il valore dell’AI Data Cloud, consentendo alle imprese di acquisire e conservare il 100% dei loro dati di telemetria a costi inferiori. Unendo l’avanzato Site Reliability Engineer (SRE) basato su AI di Observe con i dati ad alta affidabilità di Snowflake, i team potranno passare da un monitoraggio reattivo a una risoluzione dei problemi proattiva e automatizzata, accelerandola fino a 10 volte e dando vita a un’architettura unificata e open-standard (basata su Apache Iceberg e OpenTelemetry), progettata per gestire gli enormi volumi di telemetria che le applicazioni e gli agenti AI di nuova generazione richiedono.

“Mentre i nostri clienti costruiscono agenti AI e applicazioni dati sempre più complesse, l’affidabilità non è più solo una metrica IT, è un imperativo di business,” dichiara Sridhar Ramaswamy, CEO di Snowflake. “Portando le capacità di Observe direttamente nell’AI Data Cloud di Snowflake, diamo ai nostri clienti la possibilità di gestire l’observability a livello aziendale su terabyte e petabyte di dati di telemetria, con un’architettura aperta e scalabile e flussi di lavoro per la risoluzione dei problemi potenziati dall’AI.”