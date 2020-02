Appuntamento il 5 marzo a Milano e il 9 marzo a Roma con SAS per scoprire come gli Analytics possono potenziare il processo decisionale

Al via Step up your Analytics Game, il roadshow organizzato da SAS che si terrà a Milano il 5 marzo e a Roma il 9 marzo.

L’evento nasce con l’obiettivo di mostrare come l’operazionalizzazione degli analytics può migliorare i processi decisionali e diventare la formula vincente di ogni business.

Le organizzazioni investono sempre più in trasformazione digitale e innovazione, integrando soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning per trasformare i dati in insight e informazioni. Non sempre, però, i progetti riescono a tagliare il traguardo. Ci sono tante tecnologie coinvolte, progetti nuovi e sfidanti da deliverare in tempi brevi, governance dei processi analitici sempre più complessa.

Qual è la formula vincente che le organizzazioni possono adottare per migliorare e potenziare i propri processi decisionali? Come prendere decisioni più affidabili, basate sui dati e supportate dagli analytics?

Con l’aiuto di esperti SAS, partner e aziende, i partecipanti potranno scoprire come:

ottimizzare, automatizzare e scalare i processi decisionali basandosi su dati e analytics

portare i progetti di intelligenza artificiale dalla fase progettuale a quella operativa

integrare tutte le capacità di analisi e di intelligenza artificiale in un’unica piattaforma

passare rapidamente dal laboratorio alle fasi di validazione, testing e produzione, mantenendo la qualità dei risultati

aumentare le capacità di controllo sulla governance dei processi, sulla gestione del rischio e delle implicazioni etiche.

Una Demo Area dedicata permetterà ai partecipanti di testare con mano e con l’aiuto degli esperti le tecnologie SAS in ambito Analytics, Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

Per partecipare all’evento gratuito è necessario iscriversi alla tappa preferita.