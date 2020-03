Infor CloudSuite EAM per l’Asset Management di Stagecoach

Infor e Sapphire Systems aiuteranno Stagecoach ad aumentare la disponibilità della flotta e il livello di efficienza della manutenzione

Stagecoach, il più grande gestore di autobus e pullman nel Regno Unito, ha scelto Infor CloudSuite EAM (Enterprise Asset Management) nel cloud per digitalizzare la gestione degli asset e promuovere una maggiore disponibilità della flotta per migliorare la fornitura dei servizi.

Supportata dal partner Sapphire Systems, Stagecoach ha, infatti, scelto Infor CloudSuite EAM per supportare la disponibilità della flotta, facilitare la completa gestione delle garanzie e velocizzare il recupero dei veicoli.

La piattaforma tecnologica, la scalabilità e la capacità di adattamento ai più ampi obiettivi di trasformazione digitale di Stagecoach sono le principali motivazioni che hanno portato alla scelta di Infor.

La facilità d’uso del software e la velocità delle performance sono state inoltre fondamentali per la decisione. Infor CloudSuite EAM è una soluzione SaaS sviluppata e distribuita sul cloud AWS, in grado di offrire elevate prestazioni, scalabilità e sicurezza.

Come riferito in una nota ufficiale da Sam Greer, technical & engineering services director, Stagecoach: «Con 8.300 autobus, 100 depositi e 2,5 milioni di passeggeri da supportare ogni giorno, assicurare la disponibilità della flotta risulta fondamentale. Infor CloudSuite EAM consentirà al nostro team di dedicare meno tempo all’immissione manuale dei dati. Questo non solo garantisce che le informazioni siano accurate, supportando la garanzia e la gestione del servizio, ma soprattutto contribuisce a raggiungere l’eccellenza operativa puntando sulla disponibilità e sull’affidabilità dei veicoli per offrire ai nostri passeggeri un servizio migliore. Inoltre, una visione più accurata e in tempo reale della nostra gestione degli asset ci consentirà un maggiore controllo sull’inventario. Per noi rappresenta la soluzione ideale».

Per Kevin Price, technical product evangelist & product strategist, Infor: «Nel settore dei trasporti c’è una significativa domanda di strumenti per la gestione digitale degli asset. Infatti, operatori e autorità locali riconoscono che soluzioni come Infor CloudSuite EAM possono non solo aumentare la disponibilità della flotta e la soddisfazione dei clienti, ma anche ridurre i costi. Stagecoach è un grande esempio di azienda che sta investendo in innovazione e capacità digitali per assicurare la sua posizione di operatore leader non solo ora, ma anche in futuro».

Dello stesso parere è anche Ian Caswell, CEO, Sapphire Systems, secondo cui: «La nostra partnership con Infor in questo campo continua a offrire competenze e capacità di prim’ordine, consentendo alle aziende di trasporti di ottimizzare le proprie risorse. Offriamo una profonda esperienza nel settore e una tecnologia moderna e scalabile per le specifiche esigenze del settore, e non vediamo l’ora di ampliare la nostra proposta congiunta ed estendere ulteriormente la nostra base di clienti».