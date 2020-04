Rete intelligente Juniper MIst per Transports Vervaeke

Il fornitore internazionale di logistica per i settori chimico e carburanti sfrutta la rete basata sull’intelligenza artificiale di Juniper Mist

Intenzionata a semplificare le operazioni e migliorare l’efficienza dei dipendenti nei garage, magazzini e nelle sedi degli uffici in tutta Europa, Transports Vervaeke, tra i principali fornitori internazionali di logistica per i settori chimico e carburanti, ha scelto la rete basata sull’intelligenza artificiale di Juniper Mist.

Nello specifico, la piattaforma Wireless LAN (WLAN) di Mist Systems, azienda di Juniper Networks implementata dal partner Elite di Juniper Infradata, permetterà a Transports Vervaeke di evolvere la propria strategia di trasformazione digitale.

Dopo aver raddoppiato le sue dimensioni attraverso due acquisizioni negli ultimi tre anni, il dipartimento IT dell’azienda che serve i suoi clienti in tutta Europa trasportando prodotti chimici, gas, carburante e altre merci pericolose, si è concentrato sul consolidamento e ammodernamento delle applicazioni e sulla creazione di un ambiente di lavoro digitale agile che promuove la flessibilità.

Una rete basata sull’intelligenza artificiale di Mist Systems è la chiave di questo sforzo, che consente un accesso coerente e affidabile a strumenti diversi da qualsiasi luogo, fornendo allo stesso tempo le informazioni necessarie all’IT per garantire la migliore user experience.

In particolare, Transports Vervaeke è in procinto di modernizzare le operazioni di gestione della flotta, a partire dalla personalizzazione, manutenzione e funzionamento delle applicazioni, dei sistemi e dei processi necessari per gestire 750 trattori, 1.000 rimorchi cisterna e 750 contenitori cisterna. Ciò consente un maggiore supporto per le operazioni critiche relative alla spedizione di carichi pericolosi, in particolare laddove è importante la conformità verificabile.

Juniper Mist Access Points e il software Wi-Fi Assurance sono essenziali per il progetto di trasformazione digitale di Transport Vervaeke. Ad esempio, consentono ai dispositivi mobili di sostituire gradualmente appunti e carta in garage e magazzini in modo che i tecnici possano accedere agli ordini di lavoro da remoto, aggiornare le attività del flusso di lavoro, controllare l’inventario per le parti, effettuare ordini e persino attivare automaticamente la fatturazione al termine dei lavori.

La soluzione Wi-Fi Mist è disponibile anche per dipendenti e visitatori negli uffici di Transports Vervaeke. L’azienda ha ora una flessibilità negli uffici che le consente di essere mobile con laptop e dispositivi portatili. Quando i dipendenti viaggiano verso altre sedi dell’azienda, i loro dispositivi vengono automaticamente connessi all’arrivo.

Non ultimo, con il motore per le policy WxLAN di Mist, gli impiegati e i lavoratori sul campo ottengono i vantaggi di rimanere connessi in tutte le strutture, mentre il team IT mantiene il controllo sull’uso della rete. Gli amministratori possono configurare criteri basati sui ruoli per bloccare o modulare il traffico per le applicazioni indesiderate sulla rete aziendale.

Come riferito in una nota ufficiale da Mario De Smedt, IT Manager di Transports Vervaeke: «Siamo nel mezzo di una completa digitalizzazione della nostra azienda e abbiamo compiuto molti progressi nei processi e nei flussi di informazioni per garantire operazioni fluide e una crescita continua. Con la soluzione basata sull’intelligenza artificiale di Mist, possiamo rivoluzionare il nostro ambiente operativo, offrire un’esperienza migliore ai nostri dipendenti e ottimizzare i nostri processi aziendali».

Per James Morgan, Vice Presidente, Enterprise Sales, EMEA Juniper Networks: «È essenziale per le aziende che si occupano di logistica garantire che gli ordini dei clienti vengano elaborati in modo efficiente e consegnati nel posto giusto al momento giusto, anche se circostanze e richieste cambiano improvvisamente tra la partenza e la consegna. Juniper Mist supporterà il piano di Transports Vervaeke di utilizzare l’IT basato sull’intelligenza artificiale per offrire una visibilità coerente e risposte in tempo reale in tutti i Paesi, aumentare l’efficienza e garantire la conformità alle norme vigenti con un sistema visualizzabile di gestione del trasporto. Nel complesso, ciò significa che Transports Vervaeke è in grado di portare il suo servizio clienti in un nuovo paradigma, oltre a migliorare l’esperienza operativa per i suoi dipendenti».