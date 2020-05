Fortinet apre a tutti (gratis) i suoi corsi online di formazione avanzati

Fortinet mette a disposizione di chiunque l’intero catalogo dei suoi corsi online gratuiti per colmare il gap di competenze nella cybersecurity

Fortinet ha annunciato di aver messo a disposizione gratuitamente l’intero catalogo online di corsi di formazione avanzati Network Security Expert. Nello specifico, Fortinet ha reso disponibili gratuitamente 24 corsi di security avanzati che trattano argomenti che vanno, tra gli altri, dal Secure SD-WAN, sicurezza di cloud pubblici e secure access.

La maggior parte dei corsi proviene dal programma ufficiale del Network Security Expert Institute, che in precedenza era disponibile gratuitamente solo per i partner di Fortinet, ma che ora sarà aperto a chiunque sia interessato. I corsi saranno gratuiti per tutto il corso del 2020 per aiutare le aziende ad affrontare la crescente esigenza di rendere sicura la forza lavoro distribuita e in remoto. I corsi forniscono inoltre agli studenti e a chiunque voglia iniziare una carriera nel campo della cybersecurity l’opportunità di acquisire nuove competenze o skill.

In tal senso, l’Istituto NSE di Fortinet offre ora diversi livelli di formazione gratuita per l’apprendimento di tematiche di cyber awareness o per il miglioramento delle competenze tecniche.

I maggiori rischi correlati al lavoro da remoto

Secondo un recente studio di ISC2, quasi due terzi delle aziende non dispongono del personale qualificato necessario per garantire operazioni di sicurezza efficaci. A seguito dell’introduzione del lavoro da remoto la superficie di attacco è in rapida espansione, i team IT hanno perciò bisogno più che mai di incrementare le proprie competenze di security per proteggere le loro aziende.

A livello globale, le aziende hanno dovuto adattare rapidamente la loro rete per supportare il passaggio dal tradizionale lavoro in sede al telelavoro a distanza. Per mantenere la business continuity, i team IT si sono impegnati per garantire che tutti nella propria azienda fossero attrezzati in modo sicuro per accedere da remoto alle risorse critiche e a tutte le applicazioni della rete aziendale. Al contempo, i cybercriminali stanno approfittando dell’aumento di accessi da remoto alle informazioni e ai dati sensibili, cercando di individuare le crepe nella security e orientando gli attacchi verso i telelavoratori.

Formazione, formazione, formazione

I partecipanti alla formazione gratuita di Fortinet potranno acquisire una serie di competenze, come le soluzioni FortiGate firewalls, FortiNAC e FortiManager, per difendere qualsiasi rete contro le minacce. Saranno disponibili demo di laboratorio registrate per questi corsi visibili on-demand e saranno integrate con sessioni live regolarmente programmate con i trainer Certificati Fortinet. Durante le sessioni live, i trainer saranno a disposizione e condurranno sessioni di Q&A.

Come riferito in una nota ufficiale da John Maddison, EVP Products e CMO di Fortinet: «L’attuale scenario ha indotto molte aziende ad affrontare rapidi cambiamenti e nuovi rischi con il passaggio a modelli di lavoro da remoto. I team IT svolgono un lavoro costante per proteggere efficacemente le loro aziende, in ambienti molto dinamici che richiedono ampie competenze in materia di security. Come azienda specializzata in tecnologia incentrata sulla formazione, abbiamo messo a disposizione gratuitamente il nostro intero catalogo online di corsi di formazione avanzati, in modo che ogni professionista IT possa ampliare tempestivamente le conoscenze e le competenze on-demand in base alle proprie esigenze, perché sia poi in grado di proteggere in modo efficace la propria azienda».