HPE usa l’AI per auto-ottimizzare protezione e archiviazione dei dati

HPE fa evolvere l’Intelligent Data Platform per auto-ottimizzare HPE Primera e HPE Nimble Storage

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato oggi un’evoluzione di HPE Primera e HPE Nimble Storage, comprendente un sistema basato su Al in grado di auto-ripararsi e auto-ottimizzarsi che offre operazioni autonome in tempo reale. Questo fa parte di un aggiornamento completo dell’Intelligent Data Platform che offre ai clienti un servizio basato sull’AI, creato per il cloud come offerta as a service, tradotto in livelli di disponibilità e prestazioni applicative, agilità e automazione senza eguali.

Le nuove funzionalità includono:

Auto-ottimizzazione delle operazioni di sistema con AI integrata all’interno di HPE Primera e cross-stack analytics avanzata per Hyper-V all’interno di HPE InfoSight

Disaster recovery da criticità su scala metropolitana con replica a 3 siti globali all’interno di HPE Primera e HPE Nimble Storage e replica asincrona quasi istantanea all’interno di HPE Primera

Supporto All-NVMe all’interno di HPE Primera a miglioramento della densità delle prestazioni e Storage Class Memory per HPE Nimble Storage che offre tempi di risposta due volte più veloci

Automazione storage on-demand ottimizzata per virtualizzazione e container all’interno di HPE Primera.

Come riferito in una nota ufficiale da Omer Asad, VP e GM di HPE Primera e HPE Nimble Storage: «Ora più che mai, per mantenere la continuità aziendale, le organizzazioni devono proteggere i propri dati per operare in modo efficiente e senza interruzioni. I clienti di HPE Primera e HPE Nimble Storage sono in grado di accelerare l’innovazione e adattarsi alle mutevoli circostanze del loro business, preservando al tempo stesso il cash flow attraverso HPE GreenLake, senza compromettere le applicazioni. HPE riduce i rischi, elimina la complessità e riduce i costi associati alla protezione dei dati e dispone dello spazio di archiviazione più intelligente al mondo che utilizza l’AI per auto-ottimizzarsi in tempo reale, offrendo ai clienti il potere di gestire la propria infrastruttura con agilità e affidabilità».

Meno tempo sui sistemi IT, più attenzione ai clienti

Oggi le aziende vogliono portare nuove applicazioni sul mercato con rapidità continuando a supportare quelle già esistenti al fine di accelerare la velocità del business, l’agilità e l’innovazione. Tuttavia per l’IT è praticamente impossibile tenere il ritmo che tutto questo comporterebbe, dal momento che continua a essere costretto ad amministrare, ottimizzare e supportare le infrastrutture che sono al servizio di dati e applicazioni mission-critical.

Di conseguenza, l’IT è costretto a sacrificare l’agilità a favore dell’affidabilità. Ciò premesso, i clienti richiedono ora soluzioni per lo storage primario in grado di offrire l’esperienza cloud senza compromettere la performance e la disponibilità di applicazioni e dati mission-critical.

HPE Primera e HPE Nimble Storage ovviano il compromesso tra agilità e affidabilità tra il cloud pubblico e lo storage aziendale tradizionale, fornendo una moderna esperienza as-a-service attraverso HPE GreenLake, in combinazione con capacità di automazione e intelligence per assicurare che le applicazioni restino sempre disponibili e funzionanti.

Evitare interruzioni con operazioni autonome e cross-stack analytics

Nei mercati frenetici di oggi, i team IT e le aziende non possono permettersi di perdere tempo nel reagire a falsi allarmi o a problemi nel data center. HPE InfoSight, l’AI per infrastrutture più avanzata del settore, aiuta i team IT a concentrarsi sulle priorità aziendali prevedendo e prevenendo interruzioni operative dallo storage alle macchine virtuali. HPE sta portando l’intelligenza a un livello superiore facendo agire automaticamente HPE Primera per garantire che le applicazioni mission-critical siano sempre funzionanti e veloci.

HPE Primera è una soluzione architettata con un motore AI integrato che elabora modelli di machine learning allineati a livello globale allo scopo di fornire previsioni in tempo reale sul comportamento e i pattern prestazionali delle applicazioni. HPE Primera intraprende ora le azioni in base a previsioni per auto-ottimizzare le operazioni di sistema in tempo reale, perfezionando in modo intelligente e dinamico l’utilizzo delle risorse per garantire prestazioni rapide e prevedibili.

La complessità delle infrastrutture virtualizzate rende inoltre difficile e impegnativa la gestione delle risorse e delle performance applicative da parte dell’IT. HPE InfoSight per HPE Nimble Storage è ora la prima soluzione a semplificare radicalmente la gestione delle VM e fornire capacità di cross-stack analytics ai clienti dotati di ambienti Hyper-V per isolare le cause di anomalie prestazionali tra storage e VMs e identificare le risorse virtuali sottoutilizzate.

Recovery quasi istantaneo dei dati e protezione automatica su siti globali

Per garantire la protezione delle applicazioni occorre che i dati risiedano all’interno di molteplici siti insieme a opzioni flessibili che permettano di rispettare qualunque parametro SLA (Service Level Agreement) previsto. HPE Primera ha innalzato l’asticella del settore per quanto riguarda lo storage mission-critical raggiungendo il 100% di disponibilità dei dati garantita, cui ora si aggiunge una funzione HPE Peer Persistence rinnovata per fornire business continuity trasparente unita alla flessibilità necessaria a replicare i dati su un terzo sito così da poter procedere al ripristino anche in caso di disastri su scala metropolitana, oltre alla replica asincrona quasi istantanea su distanze estese con un RPO (Recovery Point Objective) pari a un solo minuto.

Con HPE Nimble Storage le aziende dispongono di una piattaforma altamente disponibile 6-nines, HPE Peer Persistence con failover automatico su 2 siti e replica asincrona locale o nel cloud per distanze estese. La funzione di replica multi-sito consente ora di replicare su 3 siti – incluso il cloud – offrendo protezione contro disastri su scala metropolitana insieme con la flessibilità cloud di utilizzare i dati a scopo di analytics e test/sviluppo.

Sia per HPE Primera che HPE Nimble Storage, la funzione di replica può essere configurata in pochi minuti senza specifiche competenze nello storage, senza costi software aggiuntivi e senza ricorso a servizi professionali.

Accelerazione delle applicazioni con All-NVMe e Storage Class Memory

Affinché le aziende possano raggiungere i tempi più veloci di risposta dei dati richiesti dai loro workload più complessi, occorre la giusta architettura storage sottostante così da massimizzare i benefici e gli aspetti economici della nuova generazione di protocolli e supporti a stato solido – nello specifico NVMe e Storage Class Memory (SCM). HPE Primera è progettata con un’architettura all-active multi-nodo che raggiunge una latenza ultraridotta con il 75% delle operazioni di I/O entro una latenza di 250 μs1. Oggi HPE Primera supporta all-NVMe, facendo in modo che la sua architettura a parallelismo massivo possa fornire una densità di prestazioni ancora superiore. Nel caso di SAP HANA, HPE Primera con all-NVMe supporta ora il doppio dei nodi SAP HANA a metà del prezzo.

La tecnologia SCM porta con sé le dirompenti potenzialità della velocità della memoria, ma come tier storage persistente i suoi costi sono proibitivi. A differenza di altri vendor, la soluzione HPE Nimble Storage si distingue per essere architettata con un file system accelerato via cache che ottimizza in maniera efficiente le performance in lettura con configurazioni ibride. Questa architettura è stata ottimizzata per cache SCM con storage persistente SSD per restituire tempi di risposta due volte più rapidi con una latenza media inferiore ai 250 μs, a un prezzo vicino a quello di un array all-flash.

Accelerazione dello sviluppo applicativo con storage on-demand automatizzato

In tutti i settori, le aziende stanno trasformando il modo di sviluppare e implementare le applicazioni attraverso l’hybrid cloud – con l’IT che di conseguenza ha bisogno che l’infrastruttura storage sia più agile, più automatizzata e gestita da policy al fine di supportare l’evoluzione degli ambienti di virtualizzazione e containerizzazione. Nel caso della virtualizzazione, i volumi virtuali (vVol) razionalizzano le operazioni storage mediante servizi dati imperniati sulle virtual machine e automazione basata su policy. HPE Primera supporta ora vVol, unendosi in questo a HPE Nimble Storage, fornendo un set completo di funzionalità vVol comprese quelle per il disaster recovery col supporto di Site Recovery Manager.

Per quanto riguarda i container, le aziende hanno bisogno di storage persistente per le applicazioni stateful, il che richiede storage software-defined completo di automazione self-service per gli sviluppatori. HPE Primera supporta ora, come HPE Nimble Storage, il driver CSI per Kubernetes in modo da poter offrire un’esperienza storage per il provisioning dinamico e i servizi dati enterprise perfetta per chi sviluppa. Ciò consente di disporre di storage persistente per le applicazioni mission-critical implementate sulle piattaforme per l’orchestrazione dei container, come HPE Container Platform.