SAS Global Forum 2020: ricostruire partendo dagli analytics

L’evento live globale della durata di 9 ore ha presentato la vision di SAS, la nuova partnership con Microsoft e la versione numero 4 di SAS Viya

E’ partito da un’analisi contingente degli scenari post pandemia e del ruolo che qui giocano gli analytics il primo Virtual Global Forum di SAS, durante il quale leader di pensieri, executive SAS, partner e clienti in 9 ore di live hanno potuto sviscerare tutte le novità relativa all’analisi dei dati per fronteggiare la crisi sanitaria e supportare la ripresa economica.

La sfida contro il dilagare a livello mondiale del coronavirus ha spinto e sta spingendo governi e aziende di tutto il mondo a ripensare il loro approccio alle analisi statistiche per adottare nuovi modelli che stiano alla base di scelte migliori.

In questo periodo SAS si è schierata a fianco delle aziende per supportare con le sue analisi dei dati massimamente innovative il business ma soprattutto per consentire di fare le migliori scelte per salvare quante più vite umane possibile. La società si è dedicata inoltre a sviluppare nuovi modelli statistici in ambito retail per consentire alle aziende di ottimizzare la produzione per far tornare a livelli accettabili il consumo di certe categorie di merci, che era calato negli ultimi mesi.

Gli analytics sono destinati a diventare sempre più importanti in futuro perché solo estraendo il massimo valore dai dati è possibile prendere le scelte più giuste non solo per gestire il business ma anche le situazioni di emergenza sanitaria, consentendo di prendere in maniera agile le decisioni che maggiormente supportano il benessere delle persone e rilanciano l’economia mondiale.

L’evento mondiale è stato anche l’occasione per annunciare la partnership strategica con Microsoft con l’integrazione delle soluzioni SAS sul cloud di Microsoft e illustrare i dettagli della collaborazione con KPMG per supportare una cloud transformation più rapida.

E’ stata inoltre presentata la nuova generazione di SAS Viya, la versione numero 4, disponibile dalla fine del 2020 e progettata per sfruttare la tecnologia cloud.

SAS Viya integra il processo decisionale con l’intelligenza artificiale e gli analytics, conformemente alla vision di SAS di supportare le organizzazioni a trasformare i dati in conoscenza.

“Questa release segna un grande passo innovativo per la piattaforma SAS e per i nostri clienti”, afferma Oliver Schabenberger, COO and CTO di SAS. “Le organizzazioni ci chiedono di supportare la loro trasformazione digitale con agilità, velocità, automazione, intelligenza e continuità. Queste sono le caratteristiche di SAS Viya 4: cloud-native analytics e intelligenza artificiale per gli utenti di tutti i livelli, trasformando la business intelligence in business “intelligente” in cloud.”

Con un particolare focus sulle API, SAS Viya 4 semplifica la collaborazione tra sviluppatori e i team di data science e consente di rispondere velocemente alle esigenze di business. Queste funzionalità consentono ai clienti di utilizzare gli analytics nel modo più efficiente, usufruendo solo dei servizi di intelligenza artificiale di cui hanno bisogno.