L’e-commerce di LuisaViaRoma.com vola con Dynatrace

L’osservabilità full-stack ed end-to-end e l’alerting proattivo permettono al retailer di beni di lusso di rispondere rapidamente ai problemi e identificare eventuali anomalie prima che impattino sulla customer experience



LuisaViaRoma.com, e-commerce di beni di lusso nel settore fashion presente in 220 paesi, ha scelto Dynatrace per migliorare le prestazioni della propria piattaforma di e-commerce, permettendogli di gestire l’equivalente del traffico di un mese in una sola settimana durante il Black Friday 2019.

Come retailer di beni di lusso con una selezione dei top brand a livello mondiale e dei migliori talenti emergenti, la capacità di fornire un’eccellente customer experience è fondamentale per il successo di LuisaViaRoma.com. Per questo il team IT monitora continuamente le prestazioni del sito web, per assicurarsi che non vi siano errori che impattano sull’esperienza degli utenti.

“Dynatrace ci ha permesso di avere un’osservabilità full-stack ed end-to-end su ogni transazione, partendo dal dispositivo dell’utente, attraverso il codice dell’applicazione e fino all’infrastruttura sottostante”, ha dichiarato Fabio Testa, Software Architect, LuisaViaRoma.com. “Siamo rimasti inoltre molto colpiti dalla capacità della soluzione di avvisare i team in modo proattivo riguardo a eventuali problemi che potrebbero influire sulle prestazioni del servizio. Essendo un business online attivo 24 ore su 24, il nostro team IT è sempre pronto a risolvere ogni problema, che si tratti di normali orari di lavoro oppure di intervenire a notte fonda, quindi avere Dynatrace che identifica automaticamente le anomalie e ci dice qual è il problema e dove si è verificato semplifica esponenzialmente il nostro lavoro e ci consente di agire prima che venga condizionata l’esperienza dell’utente”.

Davis, il motore di intelligenza artificiale al centro di Dynatrace, ha ridotto in modo significativo il carico di lavoro del team IT, fornendo risposte precise che gli consentono di identificare rapidamente i problemi, capire quali questioni devono essere prioritarie e trovare le soluzioni per risolverli. Con questi insight, in occasione delle promozioni per il Black Friday 2019, LuisaViaRoma.com ha gestito in una sola settimana lo stesso livello di traffico che normalmente si aspetterebbe di ricevere in un mese.

Inoltre, in quell’occasione, il sito web ha registrato un incremento del 30% dei visitatori rispetto al 2018, un aumento del 60% degli ordini e un uptime del 100%. In più, grazie alle ottimizzazioni individuate con l’utilizzo di Dynatrace, LuisaViaRoma.com ha garantito performance adeguate anche per le flash-sales che portano un ramp-up di 5.000 utenti in meno di 1 minuto.

“Solo osservando il traffico che LuisaViaRoma.com è stato in grado di raggiungere e supportare durante il periodo del Black Friday e in altri momenti di punta, è evidente che utilizzando Dynatrace, le aziende possono trarre benefici che incidono direttamente sui loro profitti”, ha dichiarato Emanuele Cagnola, Regional Director Italy di Dynatrace. “Luisaviaroma.com è un perfetto esempio di come la piattaforma Dynatrace può supportare i nostri clienti e fornire un’osservabilità avanzata in moderni ambienti IT complessi. Aiutare i clienti a identificare, stabilire le priorità e risolvere i problemi di prestazioni prima che incidano sull’esperienza dei clienti è oggi più cruciale che mai”.