BT conferma i partner chiave in ambito security

BT Security ha annunciato oggi la lista dei principali partner con cui collaborerà in futuro per fornire ai propri clienti servizi di sicurezza di eccellenza. La decisione fa seguito alla più estesa selezione, mai effettuata dalla società, dei propri fornitori di sicurezza e a una completa revisione generale dell’ecosistema di tali provider.

“L’idea di migliorare la nostra base di partner di sicurezza è stata dettata dall’ammissione che oggi molti dei nostri clienti hanno difficoltà a destreggiarsi nel complesso mondo della sicurezza. L’ampia gamma di fornitori e prodotti sul mercato può disorientare e portare all’adozione di più sistemi sovrapposti. Ciò a sua volta può rendere difficile la gestione della sicurezza, gravarla di costi inutili e, in ultima analisi, con livelli complessivi di protezione inferiori”.

BT Security asseconda la richiesta dei suoi clienti di ridurre la complessità grazie a un insieme più snello di partner e offre una visione chiara dei migliori provider per requisiti di sicurezza specifici. Con i partner confermati è stato raggiunto un accordo a seguito di una valutazione dettagliata delle rispettive competenze in tutte le tecnologie di controllo della sicurezza e della gestione delle minacce. La selezione finale fornisce l’elenco dei principali fornitori nel mercato della sicurezza per BT, che in futuro supporteranno un portafoglio armonizzato di soluzioni dedicato ai suoi clienti.

Kevin Brown, managing director, ha dichiarato: “Il nostro nuovo ecosistema di partner di sicurezza mostra i vantaggi di BT Security come fornitore di Managed Security Services. Siamo in grado di usare la nostra profonda esperienza e conoscenza dell’ecosistema della sicurezza per aiutare i nostri clienti a navigare in quello che può essere un mercato capace di generare una incredibile confusione. Inoltre stiamo garantendo ai nostri clienti di trarre vantaggio dalla collaborazione con i migliori fornitori di sicurezza al mondo”.

McAfee, Palo Alto Networks e Fortinet sono stati selezionate come “Critical Partners” di BT Security. Ciascuna di queste società fornirà una gamma di servizi e prodotti che saranno inclusi nel portafoglio globale di BT Security, oltre a fornire supporto di insieme alle attività commerciali e operative. BT Security lavorerà con questi partner anche per sviluppare una roadmap di soluzioni di sicurezza che riflettano le esigenze dei clienti in continua evoluzione e integrino gli ultimi sviluppi nell’automazione della sicurezza.

Microsoft, IBM e Cisco sono stati confermati “Strategic Partners” di BT Security. Questa classificazione tiene conto non solo della loro relazione con BT Security, ma anche delle più ampie attività e competenze verso tutta BT. BT Security ha confermato anche altri nove “Ecosystem Partners”, che saranno presenti nel portafoglio globale delle soluzioni BT grazie alle loro competenze tecnologiche complementari. Questi partner sono Skybox, Forescout, Zscaler, Check Point, CrowdStrike, Okta, Qualys, Arbor and F5.

Grazie a una più profonda relazione strategica, BT Security e i suoi partner lavoreranno insieme per fornire una migliore customer experience e una più efficace protezione. I partner selezionati saranno anche i principali collaboratori di BT Security nella ricerca di soluzioni per i futuri clienti.

BT Security esaminerà regolarmente le partnership monitorando con attenzione gli ultimi sviluppi dei provider e continuerà al contempo a monitorare il settore nel suo complesso alla ricerca di nuove tecnologie e società emergenti.