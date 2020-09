Si tratta della prima soluzione EiPaaS di Boomi per l’ambiente SAP, per accelerare le decisioni strategiche e raggiungere velocemente gli obiettivi di business

Boomi, azienda di Dell Technologies, estende il proprio portafoglio di soluzioni per EiPaaS (Enterprise integration Platform as-a-Service) e, in occasione dell’evento SAP insider S/4HANA2020, presenta Boomi aXis per SAP, la soluzione che consente agli utenti di scambiare più agevolmente e rapidamente i dati SAP su un’unica piattaforma facilitando così la modernizzazione applicativa e supportando le decisioni di business.

Il mercato di oggi, fortemente dinamico, impone alle aziende scelte rapide a partire dall’individuazione di vantaggi a breve termine. In questo contesto Boomi aXis per SAP aiuta le organizzazioni a procedere in modo più rapido e strategico verso i propri obiettivi.

Procedure complesse addio!

Come prima soluzione EiPaaS per l’ecosistema SAP, Boomi aXis per SAP è in grado di estrarre e aggiornare i dati da e per l’ecosistema SAP, sfruttando configurazioni predefinite e riducendo così i tempi di processo, grazie alla rimozione di procedure complesse.

Boomi aXis per SAP abbatte i silos, potenziando le linee di business per ottimizzare i processi aziendali e sfruttare i sistemi SAP e non-SAP per l’Event Driven Architecture (EDA) e l’Intelligenza Artificiale (AI), consentendo agli utenti di prendere decisioni più rapidamente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ed Macosky, senior vice president, Product di Boomi: «A causa della natura complessa dei sistemi ERP, i nostri clienti ci riferiscono quanto sia difficile ottenere dati per migliorare i processi aziendali e creare nuove soluzioni trasversali a più sistemi. L’obiettivo di Boomi è offrire ai clienti una piattaforma self-service che metta a loro disposizione i dati quando ne hanno bisogno. Boomi aXis per SAP utilizza la business logic predefinita in SAP e le configurazioni dell’amministratore, in modo che i clienti possano promuovere l’innovazione in autonomia e avere a disposizione una maggiore velocità».

Boomi aXis per SAP utilizza le funzionalità dell’EiPaaS, sfruttandone i vantaggi, tra cui la gestione facilitata dei dati e lo sviluppo di applicazioni low-code/no-code, tutto in un’unica piattaforma.

La soluzione comprende procedure guidate che consentono di mappare rapidamente i dati in SAP e le relazioni tra tabelle, senza dover scrivere codice. Oltre all’estrazione dei dati, Boomi è in grado di connettere applicazioni moderne e legacy, dati, dispositivi e persone per scoprire, spostare, gestire, sincronizzare, governare e costruire un customer journey personalizzato, migliorando così la propria Piattaforma Unificata.

Stefan Willi, Chief Technology Officer di WWZ Energie AG, società di servizi pubblici con sede in Svizzera che offre soluzioni in ambito telco, energia, gas, acqua e riscaldamento, ha commentato in questo modo quali siano i vantaggi ottenuti con Boomi e Boomi aXis per SAP.

«Per continuare a rafforzare la nostra posizione sul mercato, abbiamo creato una nuova linea di servizi per la fornitura della fibra ottica in abbonamento a partire dalla nostra base installata di 60.000 clienti Internet via cavo. Una delle maggiori sfide che ci si è presentata è stata estrarre un elevato volume di dati SAP in modo continuo e con facilità per alimentare varie applicazioni del nostro ecosistema. Dovevamo trovare il modo di ridurre i tempi e la complessità all’interno del nuovo flusso del servizio in abbonamento. Utilizzando Boomi, abbiamo ridotto il tempo impiegato di 9 volte, sfruttando i modelli SAP predefiniti e scambiando in modo efficiente i dati tra le applicazioni per raggiungere i nostri obiettivi di business».