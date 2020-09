Qualys VMDR, insieme a EDR Multi-Vector, garantiscono rilevamento e risposta in tempo reale ai clienti dei Managed Security Service di Infosys

Qualys, fornitore di soluzioni IT di sicurezza e compliance altamente innovative basate sul cloud, ha annunciato che Infosys, specialista nei servizi digitali di nuova generazione e consulenza, integrerà Qualys VMDR ed EDR Multi-Vector all’interno della propria Cyber Next Platform, un’offerta di servizi di sicurezza gestita.

Alimentate dalla Qualys Cloud Platform, le soluzioni Qualys VMDR (Vulnerability Management, Detection and Response) e Qualys EDR Multi-Vector (Endpoint Detection and Response) raccolgono grandi quantità di dati telemetrici attraverso i Cloud Agent di Qualys e i sensori multipli che vengono associati alle informazioni di rete, assicurando una visione più ampia dell’ambiente e dell’endpoint.

Un’offerta di rilevamento e risposta gestista 24×7

In questo modo è possibile eliminare i falsi positivi e si riescono a prevenire in modo efficace anche le tecniche di attacco basate su attività collaterali. Il risultato sarà un’offerta di rilevamento e risposta gestita (MDR) 24×7 che consente a Infosys di individuare e rispondere velocemente agli incidenti in ambienti eterogenei.

I clienti di Infosys possono inoltre ampliare l’utilizzo del Cloud Agent di Qualys, includendo anche la gestione delle patch, il monitoraggio dell’integrità dei file e altre funzionalità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Philippe Courtot, Chairman e CEO di Qualys: «Infosys è una delle aziende leader a livello globale nella fornitura di servizi digitali di nuova generazione e siamo lieti di averli come partner. L’integrazione delle soluzioni Qualys VMDR ed EDR Multi-Vector all’interno dei servizi per la sicurezza gestita offerti da Infosys permette ai clienti di Infosys di beneficiare di una totale visibilità, riducendo notevolmente i falsi positivi e neutralizzando velocemente le vulnerabilità. Il tutto con una soluzione end-to-end negli ambienti IT ibridi».

Per Vishal Salvi, Chief Information Security Officer & Head della Cyber Security Practice di Infosys: «Siamo lieti di collaborare con Qualys per fornire le soluzioni VMDR ed EDR Multi-Vector attraverso la nostra rete globale distribuita dei Cyber Defense Center di Infosys. La grande scalabilità della Qualys Cloud Platform, gli agent, i sensori e le funzionalità di risposta agli incidenti ci garantiscono l’analisi intelligente di cui abbiamo bisogno per proteggere i nostri clienti in modo efficace. Questa funzionalità potenzia i nostri servizi basati sulla Cyber Next Platform per fornire una visibilità profonda e concreti approfondimenti, assicurando così la fiducia digitale».