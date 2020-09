The show must go on(line)! In partenza, dall’8 al 9 ottobre, l’evento globale dedicato ai temi della semplificazione e osservabilità del cloud

DynatraceGo!, in programma dall’8 al 9 ottobre 2020 per la regione europea, è un evento globale online che si tiene in due giorni, con keynote live e on-demand e sessioni interattive in cui esperti del settore e clienti Dynatrace condivideranno best practice, testimonianze e riflessioni su come le organizzazioni possono accelerare l’innovazione del cloud su larga scala e trasformare il modo in cui lavorano.

Tra i clienti italiani che parteciperanno a DynatraceGo! sarà possibile ascoltare:

• “Verso l’Advanced Observability, la trasformazione digitale in Banca Popolare di Sondrio” nel talk tenuto da Roberto Gandola, Monitoring Manager, Banca Popolare di Sondrio che racconterà come, grazie a Dynatrace, ha introdotto agilità ed efficienza nell’innovazione dei servizi offerti ai propri clienti

• “La performance dei servizi come driver della digitalizzazione: l’esperienza di TIM”, con Alessandro Bertini, Manager of IT Shared Platforms, TIM che spiegherà come l’azienda, utilizzando la piattaforma Dynatrace, riesce a fornire ai clienti l’esperienza che si aspettano e a ridurre il time to market di nuovi servizi digitali.

Sul sito web dell’evento, i partecipanti hanno la possibilità di creare un’agenda personalizzata o partecipare al programma completo. Gli argomenti sotto i riflettori toccheranno aree come: prestazioni delle applicazioni nel cloud, osservabilità guidata dall’AI, gestione autonoma del cloud, analisi del business, DevOps, automazione CI/ CD e molto altro ancora.

Un ospite speciale, Steve Wozniak, co-fondatore di Apple, aprirà DynatraceGo! 2020 condividendo la sua esperienza e visione di un futuro guidato dall’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla profonda trasformazione che il mondo sta attraversando.