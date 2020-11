Lo fanno con Qualtrics XM for Suppliers, una nuova soluzione che migliora l’esperienza source-to-pay per le soluzioni di procurement di SAP

SAP e Qualtrics hanno annunciato Qualtrics XM for Suppliers, una nuova soluzione che consente alle imprese di identificare le aree chiave di miglioramento nel processo source-to-pay e le aiuta ad assicurarsi le forniture critiche, aumentare i risparmi, mitigare i rischi e migliorare l’agilità dell’organizzazione.

Qualtrics XM for Suppliers combina i dati aziendali provenienti dalle soluzioni SAP Ariba, SAP Fieldglass e SAP S/4HANA con insight disponibili in tempo reale relativi ai fornitori e con algoritmi di Artificial Intelligence di Qualtrics, un’azienda SAP.

Qualtrics XM for Suppliers mitiga i rischi con i fornitori

Secondo uno studio condotto da Oxford Economics e SAP, la maggioranza (66%) dei chief procurement officer e dei chief supply chain officer ha affermato che una delle competenze richieste alla propria funzione è di saper mitigare i rischi con i propri fornitori. Tuttavia, solo il 51% ha dichiarato di poter trovare rapidamente fonti di approvvigionamento alternative e il 46% ha riconosciuto che ottenere visibilità sulle prestazioni dei fornitori rappresenta una sfida.

Qualtrics XM for Suppliers aiuta le imprese a migliorare i processi source-to-pay già esistenti ascoltando, comprendendo e, cosa più importante, agendo sui commenti ricevuti dai fornitori in ogni punto di contatto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brian Stucki, Qualtrics executive vice president e CustomerXM general manager: «Quando le organizzazioni danno priorità all’ascolto, alla comprensione e all’azione basandosi sui suggerimenti degli stakeholder, l’impatto sul business e il ROI migliorano in modo naturale. Qualtrics XM for Suppliers pone il fornitore al centro della relazione con l’azienda e la sua opinione diventa parte integrante del processo decisionale e della costruzione del rapporto. I team responsabili dell’area acquisti ottengono una visione olistica sull’intero processo osservandolo con gli occhi dei fornitori per dare risposte tempestive a quesiti, ottenere raccomandazioni chiare sulle possibili aree di miglioramento e favorire così l’innovazione nei processi di spesa».

Qualtrics mette la propria esperienza al servizio della nuova soluzione con funzionalità chiave della piattaforma Qualtrics XM, come il motore Qualtrics iQ, per aiutare a fornire:

Predictive analytics e intelligence . Accesso immediato ai commenti dei fornitori e possibilità di ottenere informazioni sugli indicatori predittivi per supportare decisioni di spesa informate in tutta l’organizzazione.

. Accesso immediato ai commenti dei fornitori e possibilità di ottenere informazioni sugli indicatori predittivi per supportare decisioni di spesa informate in tutta l’organizzazione. Flussi di lavoro automatizzati e senza interruzioni . Possibilità di colmare eventuali divari tra esperienza fornita e attesa durante il processo source-to-pay con piani d’azione che non richiedono analisi aggiuntive e sono forniti automaticamente ai team responsabili degli acquisti.

. Possibilità di colmare eventuali divari tra esperienza fornita e attesa durante il processo source-to-pay con piani d’azione che non richiedono analisi aggiuntive e sono forniti automaticamente ai team responsabili degli acquisti. Informazioni in tempo reale per agire. Grazie alla visibilità sullo stato di salute della relazione con i fornitori e sulle interazioni nei diversi punti di contatto, dall’inserimento iniziale alla risoluzione delle crisi, i team di procurement sanno esattamente dove avviare un cambiamento e quali passi intraprendere.

Per Jason Wolf, senior vice president e SAP Intelligent Spend and Business Network general manager: «Quest’anno ci ha insegnato che l’agilità e la resilienza possono essere raggiunte solo se si è in grado di anticipare le interruzioni prima che si verifichino, migliorare le sinergie con i fornitori importanti e sapere quando attivare fonti di approvvigionamento alternative. Ora questo è ancora più facile da ottenere grazie a Qualtrics XM for Suppliers per le soluzioni SAP Ariba, SAP Fieldglass e SAP S/4HANA».

Qualtrics XM for Suppliers consente ai responsabili dell’area approvvigionamento, finanza e supply chain di aiutare a: