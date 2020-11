I cybercriminali utilizzano i log cloud per sferrare attacchi più potenti e con una velocità senza precedenti

I cybercriminali utilizzano i servizi e la tecnologia cloud per rendere gli attacchi più veloci e questo riduce il tempo che le aziende hanno a disposizione per identificare una violazione e rispondere. La nuova tecnica criminale è descritta all’interno di “Cybercriminal Cloud of Logs”, l’ultimo studio realizzato da Trend Micro Research, la divisione di Trend Micro, leader globale di cybersecurity, specializzata in ricerca&sviluppo e lotta al cybercrime.

Lo studio svela come terabyte di dati business interni e login di servizi popolari come Amazon, Google, Twitter, Facebook e PayPal siano in vendita all’interno del dark web. I dati vengono venduti tramite l’accesso ai log cloud in cui sono archiviati. Questo consente una monetizzazione maggiore degli account rubati e riduce drasticamente il tempo che trascorre dal furto iniziale dei dati all’utilizzo delle informazioni per compiere l’attacco contro un’organizzazione: da settimane a poche ore.

“Il nuovo mercato degli accessi ai log cloud assicura che le informazioni rubate possano essere utilizzate più velocemente e in maniera più efficace dalla comunità cybercriminale e questa è una brutta notizia per le aziende e i team di security”. Ha affermato Alessandro Fontana, Head of Sales di Trend Micro Italia. “Questo nuovo mercato cyber criminale mostra come sia cresciuto l’utilizzo maligno di tecnologie cloud e anche come un’azienda che utilizzi solo tecnologie on-premise non sia comunque al sicuro. Tutte le organizzazioni devono raddoppiare la prevenzione e assicurarsi di avere la visibilità e i controlli necessari per reagire in maniera veloce a qualsiasi tipo di incidente”.

Come funziona la nuova tecnica di attacco

Una volta acquistato l’accesso per i log dei dati rubati basati su cloud, l’acquirente utilizzerà le informazioni per un attacco secondario.

Ad esempio, le credenziali Remote Desktop Protocol (RDP) possono essere contenute all’interno di questi log e sono un facile punto di entrata per i cybercriminali che vogliono attaccare le aziende con un ransomware.

L’archiviazione di terabyte di dati rubati in ambienti cloud affascina le aziende criminali allo stesso modo delle organizzazioni legittime. Lo storage in cloud offre la scalabilità e la velocità che forniscono maggiore potenza di calcolo e di banda per ottimizzare le operazioni.

L’accesso a questi log di dati in cloud è spesso venduto tramite abbonamento mensile di circa 1.000 dollari. Un singolo log può contenere milioni di record e i prezzi possono salire in caso di set di dati aggiornati frequentemente o la promessa di esclusività.

I cybercriminali, attraverso un accesso diretto a questi dati, possono ingegnerizzare e accelerare l’esecuzione di attacchi ed espandere il numero di obiettivi. Il risultato è un’ottimizzazione del cybercrime, poichè i criminali specializzati nelle diverse aree, come il furto di cryptocurrency o le frodi e-commerce, possono accedere in modo facile e relativamente economico ai dati di cui hanno bisogno.

Il report Trend Micro lancia il segnale che in futuro questo tipo di attività potrebbero determinare anche la nascita di una nuova figura cybercriminale: un esperto in data mining che utilizza il machine learning per migliorare l’estrazione delle informazioni e massimizzare l’utilità per gli acquirenti. In generale, man mano che il settore matura e si professionalizza, si assisterà sicuramente a una standardizzazione dei prezzi e dei servizi.