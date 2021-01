Fortinet amplia l’offerta di corsi di formazione NSE gratuiti sulla cybersecurity per rafforzare e incrementare la forza lavoro nel settore

Fortinet annuncia che tutti i corsi di formazione avanzati in materia di cybersecurity rimarranno gratuiti anche per tutto il 2021. L’azienda vuole contribuire a implementare una forza lavoro diversificata nel campo della sicurezza continuando a offrire training gratuiti, disponibili in ogni parte del mondo.

L’iniziativa di formazione di Fortinet offre agli studenti:

accesso a più di 30 corsi gratuiti sulla sicurezza : gli argomenti vanno dalla sicurezza SD-WAN, alla security nell’operational technology (OT) al cloud, con l’aggiunta di ulteriori corsi durante l’anno. Inoltre, sono disponibili demo di laboratorio preregistrate da esperti di cybersecurity per la visualizzazione on-demand.

: gli argomenti vanno dalla sicurezza SD-WAN, alla security nell’operational technology (OT) al cloud, con l’aggiunta di ulteriori corsi durante l’anno. Inoltre, sono disponibili demo di laboratorio preregistrate da esperti di cybersecurity per la visualizzazione on-demand. preparazione per gli esami di certificazione NSE : la maggior parte dei corsi gratuiti sono curriculari per il Fortinet’s Certification Program NSE. Il Fortinet’s Certification Program è un programma di otto livelli che ha già rilasciato più di mezzo milione di certificazioni.

: la maggior parte dei corsi gratuiti sono curriculari per il Fortinet’s Certification Program NSE. Il Fortinet’s Certification Program è un programma di otto livelli che ha già rilasciato più di mezzo milione di certificazioni. crediti professionali continuativi: la partnership con (ISC)2 permette agli utenti di ottenere crediti di formazione professionale continua (Continuing Professional Education – CPE) per il CISSP e altre designazioni (ISC)2 grazie al completamento del corso di formazione gratuito – così come qualsiasi corso NSE. Gli studenti guadagneranno un credito per ogni ora di lezione dell’NSE Training Institute che svolgono con Fortinet.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rob Rashotte, Vice Presidente Global Training & Technical Field Enablement di Fortinet: «Con oltre 800.000 iscrizioni ai nostri corsi di formazione gratuiti nel 2020, è chiaro quanto l’offerta NSE di Fortinet sia in grado di soddisfare un enorme bisogno dei professionisti della sicurezza a tutti i livelli. Ci impegniamo a mettere a disposizione l’intero catalogo di corsi per Network Security Expert senza alcun costo fino a quando la tendenza del deficit di competenze non sarà invertita. Grazie alla collaborazione con il nostro ecosistema di docenti accademici e partner commerciali, nonché alle partnership tra Governo e ONG, continueremo a fornire al settore un’offerta diversificata, equa e inclusiva di professionisti della sicurezza».

Rendere accessibile la conoscenza della cybersecurity

Poiché la pandemia ha incrementato esponenzialmente il numero di lavoratori da remoto, per le aziende è diventato prioritario mettere in sicurezza le reti e gli utenti. I team IT, già in difficoltà nel reperire professionisti della sicurezza a causa del deficit di competenze, hanno dovuto affrontare sfide ancora maggiori per garantire la sicurezza della forza lavoro da remoto.

Fortinet ha risposto a questa necessità mettendo a disposizione gratuitamente, dall’aprile 2020, l’intero catalogo dei corsi da autodidatti del Network Security Expert (NSE) Training Institute. In questo modo Fortinet ha offerto ai professionisti dell’IT e della sicurezza l’opportunità di mettere in campo nuove competenze, riqualificare o migliorare le conoscenze in materia di sicurezza. Sono state effettuate 800.000 iscrizioni dall’apertura al pubblico di questi corsi. Durante l’anno, Fortinet ha assistito a un ulteriore aumento delle registrazioni ai corsi in materia di cyber-awareness – consistenti nei livelli di formazione 1-3 del NSE Certification Program – i livelli medi 4-6, progettati per un pubblico tecnico, e i livelli 7-8 per le competenze avanzate.

Le aziende oggi conoscono bene l’importanza di diffondere consapevolezza tra i dipendenti in materia di cybersecurity e Fortinet ha introdotto il servizio gratuito Information Security Awareness and Training: il servizio si avvale della formazione di livello 1 NSE e può contare su una library di risorse per sensibilizzare gli utenti e una serie di tool di amministrazione. Il servizio fornisce alle aziende una soluzione accessibile a tutti e a costo zero per contribuire a sensibilizzare i dipendenti su questo tema.

Una forza lavoro IT diversificata e inclusiva per guardare al futuro

NSE Training Institute collabora con leader globali come il World Economic Forum, istituzioni accademiche e non-profit per offrire formazione informatica a studenti, veterani, donne, minoranze e altre risorse non abbastanza valorizzate. L’ampio ecosistema di partnership pubbliche e private dell’NSE Training Institute consente a Fortinet di colmare ulteriormente il gap di competenze favorendo l’accesso e aumentando la portata del suo premiato curriculum di formazione NSE.