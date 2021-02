La squadra di calcio FC Bayern implementa SAP SuccessFactors Employee Central per migliorare le competenze digitali in ambito HR

SAP ha annunciato che l’FC Bayern, la squadra di calcio più vincente della Germania, ha implementato con successo la soluzione SAP SuccessFactors Employee Central per standardizzare e ottimizzare i principali processi per la gestione delle risorse umane (HR) e migliorare l’esperienza dei suoi oltre 1.000 dipendenti. Sfruttando il servizio SAP Model Company per l’implementazione accelerata della soluzione, FC Bayern ha beneficiato di processi e best practice preconfigurati pronti all’uso.

SAP SuccessFactors Employee Central, che fa parte della SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite, è un sistema informativo per le risorse umane basato su cloud e dotato di tutte le fondamentali funzioni HR che le organizzazioni utilizzano per gestire tutta la forza lavoro.

Dal processo manuale all’HR digitale

Con l’implementazione di SAP SuccessFactors Employee Central, FC Bayern è passato da fogli di calcolo e processi manuali a una piattaforma completamente integrata. Questo consente processi HR coerenti e digitali e in futuro permetterà di unificare i dati relativi all’assunzione, all’onboarding e alla gestione delle performance. Inoltre, i report possono ora essere generati in modo semplice ed efficiente per ottimizzare la pianificazione e l’analisi dell’intera organizzazione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jan-Christian Dreesen, Executive Vice Chairman di FC Bayern: «La soluzione SAP SuccessFactors Employee Central consente al team delle risorse umane di FC Bayern di concentrarsi sui iniziative HR più strategiche e a valore aggiunto piuttosto che sui processi transazionali. Prima di implementare questa soluzione, abbiamo lavorato con processi legacy e dispendiosi in termini di tempo. L’integrazione ci ha permesso non solo di digitalizzare i nostri processi ma anche di innovarli e ridisegnarli. Grazie a un ambiente più efficiente, il nostro team delle risorse umane può focalizzarsi su come fornire la migliore esperienza possibile ai dipendenti».

SAP SuccessFactors Mobile per un’esperienza intuitiva

SAP SuccessFactors Employee Central include opzioni self-service per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti dell’FC Bayern. L’app SAP SuccessFactors Mobile offre a tutti i dipendenti, inclusi giocatori, allenatori, manager e impiegati, un’esperienza mobile moderna e intuitiva. Tutti infatti possono accedere ai propri dati personali e aggiornare i propri profili, nonché inserire, approvare e registrare le assenze – ad esempio le ferie -, tutte attività per le quali dovevano in precedenza contattare le risorse umane per l’approvazione.

Per Andreas Jung, Executive Board member di FC Bayern: «Con l’implementazione di SAP SuccessFactors Employee Central, siamo lieti di aprire un nuovo capitolo nella consolidata partnership tra FC Bayern e SAP».

Lo conferma anche Thomas Saueressig, membro del SAP Executive Board, Product Engineering, secondo cui: «Dal 2014, SAP è platinum partner ufficiale dell’FC Bayern, e lavoriamo insieme a soluzioni innovative che aiutano il club a raggiungere i suoi obiettivi sportivi e di business. Il go-live di SAP SuccessFactors Employee Central estende questa partnership alla gestione della Human Experience (HXM), consentendo al club sportivo di accelerare ulteriormente la sua crescita e rimanere sempre competitivo, sia dentro che fuori dal campo».